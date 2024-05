La épica respuesta de Ancelotti a Tuchel por las quejas arbitrales del Bayern Múnich

El Real Madrid consiguió su boleto a la final de la UEFA Champions League en un final de película, de los más dramáticos que han existido en los últimos años, y se impuso con marcador de 2 goles por 1 en lo que fue el partido de vuelta que se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu ante la oncena alemana del Bayern Múnich. Ahora el equipo merengue deberá hacer frente ante el también equipo alemán, el Borussia Dortmund quienes dejaron en el camino al París Saint Germain.

Sin embargo, la victoria estuvo llena de controversias a más no poder y las declaraciones del entrenador del Múnich, Tuchel, hicieron que el entrenador italiano Carlo Ancelotti tuviera palabras directas y frontales para defender el resultado obtenido y a sus jugadores.

Al ser consultado sobre las palabras lanzadas por parte de la comitiva del conjunto alemán, Carlo Ancelotti tuvo una respuesta bastante retadora en conferencia de prensa post partido. “La última jugada es bastante clara. Puede ser que no era fuera de juego, pero el árbitro pita, el línea levanta y nosotros paramos. Este árbitro arbitró la final del Mundial, es de alto nivel”, comenzó su relato.

“Como ellos se quejan de esto, nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho. Porque Kimmich se ha tirado, fue un empujón. Se estaban empujando los dos”, remató el director técnico italiano al recordar el gol que fue anulado al marcador central por una falta previa sobre el lateral derecho alemán.

🔥 Carlo Ancelotti: "¿El Bayern se quejó del fuera de juego? OK, entonces nos quejamos del gol anulado a Nacho y Kimmich. Kimmich se tiró".



Controversia una vez más por decisiones arbitrales

Una vez culminó el encuentro, toda la delegación del equipo alemán apuntó directamente en contra del árbitro polaco Szymon Marciniak, quien al minuto 12 del tiempo de descuento anuló por completo el gol convertido por el defensa central Matthijs de Ligt por una posición adelantada que no existió; si el gol hubiese sido validado, el partido hubiera llegado a instancias de alargue, pero no fue así. La jugada debió haber sido convalidada ya que no había posición adelantada en la misma, ya que quien despeja es el defensor francés del Madrid y De Ligt no saca posición alguna.

Sin embargo, lo peor de todo lo antes mencionado fue el error cometido por el asistente, quien marcó el offside, no cumpliendo con la regla del delay de bandera, misma que tiene por finalidad dejar correr la jugada hasta que la acción concluya por completo. Al ver el banderín levantado, el árbitro principal tocó el silbato y cortó la jugada antes de que el holandés patease al arco y convirtiera el gol. Por ello, el VAR ya no puede intervenir para que la jugada sea revisada.

Se manifestaron muy molestos la delegación de Múnich

“Cuando terminó el partido el juez de línea me dijo ‘perdón, fue error mío’. Pero no fue solo error suyo, también es del árbitro. El primer error es que levanta la bandera, porque nunca podría estar seguro que era offside. Y el árbitro ve que ganamos el rebote y tenemos la chance de rematar y toca el silbato. Ese es el segundo gran error en la misma jugada. Es muy difícil de tragar porque se sintió como que estaban ansiosos en el último minuto”, explotó en sus comentarios el entrenador Thomas Tuchel. Thomas Müller, por su parte, añadió lo siguiente: “Fue una situación muy extraña. No sabría decir qué pasó, pero en Madrid pasa muy a menudo. Ya nos ha pasado a nosotros”.

En búsqueda de la 15 en la entidad blanca

Con esta victoria sobre el Múnich, el Real Madrid tiene la misión de buscar su campeonato número 15 de la Champions League. Su contrincante en la final que se llevará adelante el 1 de junio en el estadio Wembley será el club alemán Borussia Dortmund, ganador de la Champions League en la temporada 1996/97.

“Ha pasado de nuevo. Ha pasado muchas veces, es algo inexplicable, y ha pasado otra vez. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico y los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico, no hay mucha explicación. Hemos jugado bien, fue un partido difícil, complicado. Pero tuvimos oportunidades, control del partido. Tuvimos la fuerza de no perder la cabeza cuando nos han marcado para recuperar el partido. Quiero agradecerle a la afición, al club y sobre todo a los jugadores, que han hecho una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco lo esperaba. No creía que fueran capaces de hacer lo que han hecho hasta ahora. Llegar a la final es un éxito, después que pase lo que pase”, manifestó el estratega italiano.

