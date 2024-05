Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 10 al 12 de mayo

La décima película de la saga que arrancó en 1968 y la cuarta de la “nueva época”: “Kingdom of the Planet of the Apes”. La versión diferente de la clásica comedia romántica “El Padre de la Novia”, protagonizada por Brooke Shields, Miranda Cosgrove y Benjamin Bratt: “La Madre de la Novia”. La serie sobre un profesor y padre de familia que una noche volviendo a casa es secuestrado, sedado y despierta en una versión alternativa de su propia vida: “Dark Matter”. Y el documental sobre la acumulación de dinero, la consolidación del poder político y el apoyo bipartidista que ha creado la institución policial en EE.UU.: “Power”.

Kingdom of the Planet of the Apes

Regresan los simios en lo que supone la décima película de la saga que arrancó en 1968 y la cuarta de la “nueva época”. Pero este “Reino del Planeta de los Simios” es más el comienzo de una nueva trilogía que una secuela al último film de 2017, War for the Planet of the Apes. La trama nos sitúa 300 años después de la muerte de Caesar, el mítico primate que con su inteligencia y corazón luchó por su especie. Su mensaje caló entre los diferentes clanes que surgieron tras su ausencia, pero ahora ha sido tergiversado por el autoritario gorila Proximus Caesar (Kevin Durand) para esclavizar al resto de clanes y utilizarlos en su búsqueda obsesiva de las antiguas armas de los humanos. Cuando las tropas de Proximus arrasan el poblado de los chimpancés cuidadores de águilas, el joven Noa (Owen Teague) logra escapar y se une al sabio orangután Raka (Peter Macon) y a Nova (Freya Allen), una humana más inteligente que el resto de los suyos –quienes retrocedieron a un estado primitivo y salvaje tras haber sido infectados por el virus diseñado para atacar a los simios–. La película de 2 horas y 25 minutos cuenta con unos espectaculares efectos visuales. Estreno hoy en cines.

Mother of the Bride

“Mother of the bride” | Foto: Cortesía/ Netflix Crédito: Netflix

Emma, hija de Lana, vuelve de un viaje al extranjero con una noticia bomba: piensa casarse dentro de un mes en Tailandia. Las cosas se complican aún más cuando Lena descubre que el prometido de su hija es el hijo de un hombre que le rompió el corazón años atrás. Netflix estrena hoy una versión diferente de la clásica comedia romántica con el ángulo “Madre de la Novia”, protagonizada por Brooke Shields, Miranda Cosgrove, Sean Teale, Rachael Harris y Benjamin Bratt.

Dark Matter

Jason Dessen (Joel Edgerton) es un profesor de física y padre de familia que una noche volviendo a casa en las calles de Chicago es secuestrado, sedado y despierta en una versión alternativa de su propia vida. La sorpresa pronto se convierte en pesadilla cuando trata de volver a su realidad y en el camino se topa con las múltiples vidas que podría haber vivido. Esta serie de 9 episodios ya se ha estrenado en Apple TV+ y cuenta también en el elenco con Jennifer Connelly y Alice Braga.

Power

“Power” | Foto: Cortesía/ Netflix Crédito: Netflix

En Estados Unidos la Policía tiene un poder extraordinario sobre el individuo. Decide quién es sospechoso y quién “encaja en la descripción”. Exige obediencia y presenta una constante amenaza de violencia. La Policía hace real el poder abstracto del estado. Este documental que hoy se estrena en cines y el 17 de mayo en Netflix relata la acumulación de dinero, la consolidación del poder político y el apoyo bipartidista que ha creado la institución policial en EE.UU. desde el siglo XVIII hasta hoy.

El Guardián de las Monarcas

Este documental que acaba de estrenar Netflix cuenta la historia del activista medioambiental mexicano Homero Gómez, director de una reserva de mariposas monarcas en Michoacán que fue asesinado

