Policías de Florida mataron a un piloto de la Fuerza Aérea tras ingresar al apartamento equivocado

El abogado de derechos civiles Ben Crump denunció el miércoles que un aviador de la Fuerza Aérea recibió un disparo mortal en su apartamento del condado de Okaloosa, Florida, el viernes, luego de que las fuerzas del orden irrumpieran en la casa equivocada.

Una mujer dijo que estaba en una videollamada FaceTime con el aviador Roger Fortson, de 23 años, cuando lo mataron. Estaba solo y no hubo disturbios, aseguró, mientras que las autoridades aseguraron que un incidente fue el motivo de la llamada, dijo Crump.

La Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa indicó que el viernes por la tarde que “nuestro oficial respondió a una llamada de un disturbio en progreso donde se encontró con un hombre armado”, por lo que el oficial le disparó.

Según la mujer en la llamada FaceTime, a quien Crump no identificó, Fortson escuchó un golpe en su puerta y preguntó: “¿Quién es?”. No obtuvo respuesta y no pudo ver a nadie a través de la mirilla, dijo Crump en un comunicado citado por NBC News.

Hubo un segundo golpe agresivo, dijo Crump, citando el relato de la mujer.

“Preocupado, hizo lo que haría cualquier otro ciudadano respetuoso de la ley y recuperó su arma de propiedad legal, pero mientras caminaba de regreso a la sala de estar, la policía irrumpió por la puerta. Cuando vieron el arma, le dispararon a Roger seis veces”, señaló el abogado.

El abogado de derechos civiles Ben Crump denunció el caso. Crédito: Gerald Herbert | AP

“La testigo ha dicho que vio a Roger en el suelo diciendo: ‘No puedo respirar’ después de que le dispararon. También dijo que la policía estaba en el apartamento equivocado, ya que no hubo disturbios en el apartamento y él estaba solo”, agregó.

Fortson murió en un hospital, según las autoridades.

El agente involucrado en el tiroteo fue puesto en licencia administrativa en espera de una investigación.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida dijo que está investigando el tiroteo a pedido del departamento del sheriff. No proporcionó ninguna información adicional, citando la investigación activa.

La oficina del fiscal estatal también está llevando a cabo una revisión independiente, aseguró la oficina del sheriff.

El sheriff Eric Aden manifestó en un comunicado que “todos nosotros en la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa estamos tristes por el oficial involucrado en el tiroteo durante el fin de semana”.

“En este momento, pedimos humildemente la paciencia de nuestra comunidad mientras trabajamos para comprender los hechos que resultaron en este trágico evento”, dijo.

Hurlburt Field, la base de la Fuerza Aérea donde fue asignado Fortson, señaló en un comunicado que Fortson entró en servicio activo el 19 de noviembre de 2019. Fue asignado al 4.º Escuadrón de Operaciones Especiales.

“Las prioridades de la 1.ª Ala de Operaciones Especiales son brindar servicio de asuntos de víctimas a la familia, apoyar al escuadrón durante este momento trágico y garantizar que haya recursos disponibles para todos los afectados”, dijo la base.

El condado de Okaloosa está en el Panhandle de Florida, al este de Pensacola.

