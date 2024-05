Rafael Nadal se lleva su victoria 70 en Roma: “Es el momento de quitarme el miedo a romperme”

El español Rafael Nadal se convirtió este jueves en el primer tenista en conseguir sumar 70 victorias en el Masters 1.000 de Roma, marca que consiguió tras batir al belga Zizou Bergs en 3 sets, por 4-6, 6-3 y 6-4.

En su décimo novena aparición en la pista central del Foro Itálico en el que se desarrolla el torneo, 728 días después de pisarla por última vez allá por 2022, Nadal agrandó su leyenda en Roma.

No solo es el tenista más laureado con 10 trofeos, convirtiéndose en el más querido por la afición italiana que le anima desde que en 2005 apareciera por vez primera. Es que suma 70 victorias y solo 8 derrotas, un marcador que no posee nadie más en la tierra batida italiana.

Solo ha perdido una vez en su partido inicial en Roma, con un registro de 18-1 en este sentido, y fue ante Juan Carlos Ferrero en la segunda ronda de 2008.

Nadal afirma que es el momento de perder el miedo

Rafael Nadal afirmó que no sintió muy cómodo sobre la pista de arcilla, pero que es el momento de dejar el miedo de romperse.

“Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias. “Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana”, dijo.

El tenista español aseguró que también es parte de la falta de ritmo, pero que jugará mejor y tiene la oportunidad en dos días.

“No ha sido un buen partido. No jugué de la manera que realmente creo que puedo y necesito jugar. En dos días de nuevo tengo la oportunidad de mostrarme a mí mismo que puedo hacerlo mucho mejor que hoy”, comentó en rueda de prensa tras el partido.

“Lo veo como algo muy positivo. Incluso aunque no jugara bien, que para mí fue un poco sorprendente, por otro lado no sorprendente porque no he jugado durante casi dos años. Tengo que aceptar que mi nivel es un poco más irregular. No es como solía ser antes, que era muy estable todo”, señaló.

