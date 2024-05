Republicanos de la Cámara votaron para volver a incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el miércoles un proyecto de ley que exige agregar una pregunta sobre ciudadanía al Censo de Estados Unidos que se realiza cada decenio, retomando una cuestión que la Corte Suprema bloqueó en 2019.

La legislación, titulada Ley de Igualdad de Representación, fue aprobada por la Cámara en una votación partidaria de 206 a 202.

La medida pide agregar una pregunta sobre el estatus de ciudadanía a futuros conteos censales y excluir a los indocumentados de los datos del Censo de Estados Unidos, reviviendo un esfuerzo controvertido emprendido, y luego abandonado, por la administración Trump.

La Ley de Igualdad de Representación (H.R. 7109) garantizaría que los estados con tasas más altas de residentes no ciudadanos no se “beneficien injustamente” al recibir más representantes y electores federales en comparación con aquellos con tasas más bajas, dijeron los republicanos de la Cámara antes de la votación.

Los no ciudadanos que no pueden votar no deberían ser incluidos en el recuento del Censo, añadieron.

El objetivo de la ley es que cada distrito solamente considere a ciudadanos estadounidenses en los votos del Colegio Electoral, un nuevo esfuerzo en la narrativa de los republicanos sobre el supuesto voto de indocumentados, como lo señala una ley propuesta por el presidente de la Cámara, Mike Johnson (Louisiana) y respaldada por el expresidente Donald Trump.

La medida daría a los republicanos una vía para reducir el impacto de estados altamente poblados y de tendencia liberal, como California y afectaría el censo de 2030 en adelante si se convierte en ley, ya que debe ser avalada por el Senado, donde los demócratas controlan la cámara.

La información del Censo de Estados Unidos funciona para la distribución de presupuesto y para la organización de los distritos federales en la la Cámara de Representantes. Crédito: Paul Sancya/Archivo | AP

Legisladores demócratas de la Cámara rechazaron la medida

Ya antes de la votación del miércoles, los demócratas criticaron el esfuerzo calificándolo de inconstitucional.

El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, el principal demócrata en el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, dijo el martes que el proyecto de ley era una pérdida de tiempo dadas sus perspectivas en el Senado y sólo serviría para desalentar la participación en el censo.

“Después del sub conteo de hispanos en el censo de 2020, los republicanos de la Cámara Baja quieren empeorar las cosas”, denunciaron los legisladores demócratas en un comunicado del Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC, por sus siglas en inglés).

“Ayer, los republicanos de la Cámara Baja aprobaron un proyecto de ley que podría llevar a cabo un mal conteo de hispanos en el censo. Este proyecto de ley es opuesto a la 14ª Enmienda, que exige un recuento del “número total de personas en cada estado”, y se presenta a pesar de que la Corte Suprema bloqueó que la Administración Trump agregara una pregunta similar al Censo de 2020, lo que contribuyó a un sub conteo de hispanos”.

De acuerdo a Pew Research Center, el censo de 2020 resultó en un “histórico recuento insuficiente” de hispanos, faltando de contar a más de 3 millones de hispanos: 1 de cada 20 no fueron contados.

El portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC, por sus siglas en inglés) José Muñoz, dijo el jueves: “Los republicanos de la Cámara Baja claramente no han escuchado de la 14ª Enmienda”.

“Después de un histórico recuento insuficiente de hispanos tras el censo de 2020, esta votación es una prueba más de que los republicanos harán todo lo posible para perjudicar a los latinos. En lugar de trabajar para ayudar a los latinos trabajadores a reducir costos, ampliando la atención médica o creando empleos bien pagados, los republicanos están jugando un juego político peligroso que podría resultar en menos recursos para nuestras comunidades”, destacó Muñoz.

Sigue leyendo:

• ¿En qué consiste la nueva ley sobre indocumentados aprobada en la Cámara?

• Congresistas hispanos presionan por prioridades migratorias que incluyan la Green Card para indocumentados

• Qué se sabe de los $5,000 dólares que se dan a inmigrantes, además de celular y boleto de avión, según un republicano