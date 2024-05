Sergio ‘Checo’ Pérez confiesa no ser fanático de la música que hace Peso Pluma

Uno de los aspectos que siempre han caracterizado al piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, es su nacionalismo y su apoyo rotundo hacia sus connacionales independientemente del área donde se destaquen. Recientemente se llevó a cabo el Gran Premio de Miami y el piloto de Red Bull Racing, estuvo comentando sus pensamientos al respecto del artista mexicano, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como ‘Peso Pluma’, así como el género Regional Mexicano, uno que ha tenido una creciente popularidad en los últimos años.

RBD y Luis Miguel en la vida del piloto

Es bien sabido que ‘Checo’ Pérez es un fanático de la música de la agrupación RBD al punto de haber acudido a varios de sus conciertos de la banda en el Estadio Azteca durante el pasado mes de diciembre, algo que sucedió de igual forma con otro de sus artistas predilectos como lo es Luis Miguel. De esta manera el tapatío ha dejado por sentado su gusto por la música pop en español.

En entrevista para CNN Español, Pérez fue consultado sobre si le gustaba escuchar a Peso Pluma durante sus ratos libres y de relajación, pero el piloto mexicano fue contundente al dejar en claro que no escucha su música, dado que no es un género que sea de su agrado o que siga mucho.

Mucho respeto y admiración hacia el cantante

“Tengo mucha admiración por él, pero no es el tipo de música que escucho. Obviamente, que sea un mexicano, es increíble lo que está haciendo con la música en un mercado tan difícil, pero me gusta más tipo: Carlos Rivera, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, ese tipo de música me gusta más”.

El más reciente subcampeón del mundo en la Fórmula 1, hizo bastante hincapié que su gusto por el Pop Latino es lo que va de primero en el renglón de preferencias musicales, pues afirmó que es un estilo que le brinda mucha paz y tranquilidad. Además, recordó que en años pasados tenía como costumbre ir al karaoke a cantar varias de sus canciones favoritas en aquellos años.

“Me gusta mucho el Pop Latino en general. Me gustan todos los artistas latinos, me gusta la música que me deje estar lo más tranquilo posible en situaciones que sean de mucho estrés […] No soy mucho de karaoke, pero si me gusta, antes me gustaba más, pasaba más tiempo en el karaoke, ahora menos. Pero ya con unos tequilas, me sale el artista que llevo dentro”, finalizó el piloto de Red Bull Racing.

🎶¡Checo Pérez disfrutó al máximo de su placer culposo! Captaron al piloto mexicano en el último concierto de #RBD.



