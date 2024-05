“Checo” Pérez tras su quinto lugar en el GP de Miami: “No tuvimos el ritmo suficiente”

Sergio “Checo” Pérez quedó fuera del podio por segunda oportunidad en esta temporada 2024 de la Fórmula 1 después de haber finalizado en la quinta posición del Gran Premio de Miami, un resultado que deja un sabor agridulce en el piloto mexicano de la escudería Red Bull.

Por un lado, el tapatío reconoció que en la carrera de este domingo que terminó ganando el piloto británico de McLaren, Lando Norris, no contó con el ritmo necesario para pelear por los primeros puestos, pero también consideró que hicieron un buen trabajo a lo largo de todo este fin de semana.

“Creo que hemos tenido un buen fin de semana, hemos estado siempre en la pelea, en la calificación, en la carrera sprint, siempre estuvimos ahí cerca. Pero creo que hoy no tuvimos el ritmo suficiente para rebasar”, comentó el mexicano de Red Bull que ya había finalizado quinto esta temporada en Australia.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez en el arranque del Gran Premio de Miami junto a su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen. Crédito: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | EFE

Sergio “Checo” Pérez reconoció que estuvo cerca de haber impactado a su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen, quien terminó llegando en el segundo puesto de la carrera superando al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien completó el podio en el Autódromo Internacional de Miami.

“Fue una buena arrancada. Charles (Leclerc) me empujo al inicio y luego me abre el espacio y me metí por dentro, pero no tenía nada de adherencia. En cuanto frené sabía que no había agarre y, en un momento, casi me llevó a Max (Verstappen)”, comentó el de Guadalajara a Fox Sports México.

Sergio “Checo” Pérez, quien partió desde el cuarto lugar, intentó descifrar la razón por la que se complicó tanto la carrera en Miami en donde el factor climático terminó jugando un papel importante tal y como lo había advertido el mexicano en los días previos a la sexta carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Sergio “Checo” Pérez no se va con las manos vacías este fin de semana en Miami luego de haber conseguido el tercer puesto en la sprint que se corrió el sábado. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

“Cuando estábamos detrás de todo el tráfico los neumáticos se sobrecalentaban. Creo que esa fue la principal causa de nuestra complicada carrera acá en Miami. Después intentamos ir con otro neumático buscando ser mucho más agresivos, pero degradábamos muy rápido”, analizó el mexicano.

Para finalizar, “Checo” Pérez reconoció que hubo problemas con el RB20 que no lograron superar lo que influyó en su resultado. “Tuvimos un problema de balance que no pudimos corregir en la primera parte de la carrera”, comentó antes de agregar: “McLaren, sin duda, fue más fuerte que nosotros”.

Con este resultado, más el tercer puesto de la sprint del sábado, Sergio “Checo” Pérez completó un buen fin de semana que le permite mantenerse en el segundo puesto de la clasificación de pilotos en esta temporada 2024 por detrás de su compañero Max Verstappen y por delante de Charles Leclerc.

