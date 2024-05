“Checo” Pérez terminó tercero en la sprint del Gran Premio de Miami que ganó Max Verstsappen

Sergio “Checo” Pérez sigue con su buen fin de semana luego de completar este sábado una buena carrera y quedarse con el tercer puesto de la sprint del Gran Premio de Miami, una prueba que dominó sin mayores contratiempos su compañero de equipo, Max Verstappen.

El mexicano que había partido en el tercer puesto de la segunda sprint de la temporada 2024 de la Fórmula 1, no pudo destronar del segundo puesto al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, que también mantuvo su posición con respecto a la clasificación sin poder hacerle daño al tricampeón mundial.

Después de un sexto mejor tiempo en los entrenamientos libres “Checo” Pérez mejoró en la clasificación, uno de los aspectos que está trabajando de cara a una posible renovación con Red Bull para la próxima temporada. Y en la carrera el mexicano continuó con su gran arranque esta temporada.

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, se prepara para intentar este domingo conseguir su primera victoria de la temporada 2024 de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami. Crédito: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | EFE

Por su parte, Max Verstappen sigue sin dar tregua al resto de los pilotos. El neerlandés ha dominado en cada una de las oportunidades que ha salido a la pista en Miami. Lo hizo en los entrenamientos libres, en la clasificación y ahora en la sprint con lo que se sigue afianzando como líder del campeonato.

“No he salido bien, he tenido que estrangular un poco a Charles Leclerc, pero luego ha habido un coche de seguridad y después he podido incrementar la diferencia”, comentó autocrítico Verstappen quien también se quedó con el primer puesto en la sprint del Gran Premio de China.

Una de las gratas sorpresas de este sábado en el Autódromo Internacional de Miami fue el cuarto puesto conseguido por el australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) quien mantuvo una intensa disputa con el español de Ferrari, Carlos Sainz Jr. quien al final se tuvo que conformar con el quinto puesto.

Una imagen que muestra lo que han sido las últimas temporadas de la F1 con el neerlandés Max Verstappen comandando las carreras por delante del resto de pilotos. Crédito: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | EFE

El experimentado piloto australiano logró un cuarto puesto en la clasificación que logró mantener en la prueba lo que hace pensar que está listo para tener un buen desempeño en la carrera de este domingo donde buscará conseguir sus primeros puntos de la presente temporada de la F1.

Por su parte, un momento complicado protagonizó el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, que sigue sin poder levantar cabeza. El siete veces campeón de la F1 protagonizó un incidente en la primera curva de la carrera que provocó la entrada del safety car tras un golpe con los pilotos de Aston Martin.

El experimentado piloto español Fernando Alonso se quedó sin espacio para maniobrar y terminó impactando a su compañero de equipo Lance Stroll lo que terminó afectando a Lando Norris, de McLaren, quien terminó fuera de la prueba al igual que el canadiense de Aston Martin.

