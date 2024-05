“Checo” Pérez reconoce que su renovación con Red Bull “no es una prioridad ahora mismo”

En Red Bull las cosas se empiezan a calmar luego de que Max Verstappen descartara marcharse del equipo de la bebida energética que tampoco ha definido cuál será el futuro del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez quien recalcó que no tiene apuros por saber si renovará o no con los austríacos.

En el marco del Gran Premio de Miami, que se corre este fin de semana, el tapatío volvió a hablar del tema que protagoniza esta campaña ya que al final de la misma termina su actual contrato con Red Bull en donde se tomarán su tiempo para definir quién será el compañero de Verstappen en 2025.

“Hasta que el contrato no esté firmado no está cerrado del todo. El mercado de pilotos se está moviendo mucho ahora, pero no es una prioridad firmar ahora mismo”, comentó el piloto mexicano de 34 años quien tiene grandes opciones de seguir con el equipo de la bebida energética.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez por delante del británico George Russell (Mercedes) durante la primera sesión de entrenamiento de cara al Gran Premio de Miami. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Hay que recordar que desde Red Bull han señalado en numerosas oportunidades que el propio “Checo” Pérez tiene en sus manos la posibilidad de seguir con el equipo dependiendo netamente de lo que haga en la presente temporada de la Fórmula 1 en la que marcha segundo en la clasificación de pilotos.

Luego de la victoria del español Carlos Sainz Jr. en el GP de Australia en el que Max Verstappen se retiró por problemas mecánicos y “Checo” Pérez terminó quinto, se especuló sobre la posibilidad de que el corredor de Ferrari se sumara a los austríacos la próxima temporada. Sin embargo, no hay nada formal.

“Es una cuestión de tiempo, pero no es la prioridad”, reiteró Sergio “Checo” Pérez quien acumula tres segundos lugares y un tercero en este comienzo de temporada en la Fórmula 1 que le ha permitido mantenerse escoltando al neerlandés, principal favorito para revalidar su título en este 2024.

El mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, está buscando en el Gran Premio de Miami de este fin de semana su primera victoria de la presente temporada de la Fórmula 1. Crédito: Wilfredo Lee | AP

No es la primera vez en este arranque de temporada que el mexicano habla sobre la posibilidad de su renovación con Red Bull. El de Guadalajara había señalado hace ya varias semanas que esperaba tener definido antes de la mitad de la campaña su continuidad o no con el equipo de la bebida energética.

Lo que sí tiene bien claro Sergio “Checo” Pérez es que seguirá en la Fórmula 1 para la siguiente temporada sea con Red Bull o con cualquier otra escudería que podría interesarse en los servicios de uno de los pilotos más experimentados en esta temporada junto a Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

El subcampeonato conseguido en la pasada campaña, el primero en su carrera, así como el buen comienzo que está teniendo en este 2024 es la principal carta de presentación para el mexicano.

Sigue leyendo:

– ¿Se queda? Max Verstappen calma las aguas en Red Bull en medio de los rumores sobre su posible salida de la escudería austríaca

– Ferrari presentó los nuevos colores que lucirán los monoplazas que Charles Leclerc y Carlos Sainz pilotarán en el Gran Premio de Miami

– “¡Viva Latinoamérica!”: Sergio “Checo” Pérez correrá el Gran Premio de Miami con las banderas de los países latinos en el casco