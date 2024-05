Doble polémica por posibles penales en el Clásico Regio (videos)

El duelo entre los Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey dejó mucha polémica. El conjunto universitario fue derrotado en su estadio por el club dirigido por Fernando Ortíz. Pero en este Clásico Regio la polémica no faltó.

La serie quedó abierta con un 1-2 en el partido de ida. Pero durante el desarrollo del encuentro fue muy cuestionada la actuación de el juez principal Marco Antonio Ortíz. Desde ambos conjuntos hubo reclamos y jugadas de interpretación que desataron las opiniones encontradas.

La primera jugada de la discordia “perjudicó” a Rayados de Monterrey. Cerca del minuto 22 de partido se generó una peligrosa acción dentro de área de Tigres de la UANL.Tras un rebote de Brandon Vázquez, el balón impactó directo en el brazo de Samir Caetano. A pesar de que la mano era evidente, el árbitro decidió no sancionar penal.

El exárbitro Felipe Ramos Rizo utilizó sus redes sociales para señalar el error que cometió el juez principal en el Clásico Regio. Para Rizo la mano de Caetano si era sancionable.

Penal a favor de @Rayados min. 22, no sancionado. — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) May 10, 2024

Tigres de la UANL también protestó

Justo antes de finalizar el primer tiempo se generó otra acción de difícil interpretación dentro del área. Diego Lainez desbordó hasta la línea final del área de Rayados de Monterrey, pero fue cruzado por Corcho Rodríguez. En la acción “Factor” fue derribado, pero nuevamente Ortíz consideró que no había penal.

En esta ocasión, el exárbitro Marco Antonio Rodríguez aplaudió la fortaleza mental del juez principal al no dejarse influenciar por los miles de gritos de los aficionados en el estadio, pues considera que la jugada de Diego Lainez no era sancionable.

“Tiene una alta convicción y fortaleza mental para no dejarse influir por el rugir de un volcán. Es una barrida por detrás de Lainez al límite, pero el defensor toca sacando el balón y no lleva intensidad o fuerza excesiva para analizar una posible infracción. No hay penal a favor de Tigres“, explicó.

#ChiquiVAR Marco Ortiz tiene una alta convicción y fortaleza mental para no dejarse influir por el rugir de un volcán .



Es una barrida por detrás de Lainez al límite pero el defensor toca sacando el balón y no lleva intensidad o fuerza excesiva para analizar una posible… pic.twitter.com/6VYrrxloy9 — Arbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) May 10, 2024

Este partido dejó muchas molestias de lado y lado. La vuelta se jugará el domingo 12 de mayo en el Estadio BBVA. La serie sigue estando abierta y el próximo clásico Regio también promete emociones, pues estos dos equipos luchan por mantenerse con vida en el torneo.

