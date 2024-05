“Vaquero” Navarrete aplaude a Canelo Álvarez por seguir trabajando como si no tuviera un peso

Emanuel Navarrete es uno de los mejores peleadores mexicanos en activo, ya con campeonatos en tres distintas divisiones y vislumbrando hacer historia con otra corona mundial este 18 de mayo. Pero al hablar acerca del legado de su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, lo que más impresiona al “Vaquero” Navarrete es la manera en que la mayor estrella actual del boxeo sigue trabajando luego de tantos años.

“Realmente entrar al tema Canelo Álvarez sí es complejo”, dice Emanuel Navarrete en charla con La Opinión cuando se le pregunta sobre el campeón indiscutible de los supermedianos. “Pero si algo me queda muy claro y reconozco y la verdad me da mucho gusto es que Canelo sigue entrenando como un peleador que no tiene un peso… que tiene esa necesidad de ganar un peso”.

Canelo Álvarez recién sumó otra defensa a su corona al derrotar al también mexicano Jaime Munguía, quien no obstante una buena actuación se quedó bastante corto de dar la sorpresa. Con la victoria, Canelo defendió su sitio como rostro del deporte del boxeo y a pesar de las críticas por eludir a David Benavídez, volvió a demostrar que su preparación se mantiene a tope.

“Literal, yo lo veo y digo: ‘¡wow!’ Hasta incluso le digo a mi equipo que si yo tuviera el dinero que tiene Canelo ya no hubiera entrenado, ya me retiro, la neta”, agrega Navarrete (38-1-1), quien es el campeón de peso superpluma de la OMB. El 18 de mayo intentará empatar un récord mexicano de títulos en cuatro distintas categorías cuando dispute el cetro vacante de los ligeros de la OMB contra el ucraniano Denys Berinchyk en San Diego.

El propio Canelo Álvarez es uno de los pocos boxeadores nacidos en México con títulos mundiales en cuatro distintos pesos. Los otros son Juan Manuel Márquez, Erik “Terrible” Morales, Jorge “Travieso” Arce y Leo Santa Cruz.

Más elogios de Emanuel Navarrete para Canelo Álvarez

Al abundar sobre su opinión acerca de Saúl Álvarez, el campeón Emanuel Navarrete prefiere no meterse en el tema de los detractores del tapatío y más bien destaca el esfuerzo y la determinación que ha demostrado el pelirrojo.

“Yo sé lo que es entrenar y sé que es algo bien difícil y el que Canelo lo haga como un peleador que no tiene un peso… Depende del punto de percepción que cada persona tenga. Yo lo veo y digo: ‘Si él lo hace, qué chingón que nos brinda inconscientemente ese ejemplo’, pero pues no muchos lo canalizamos, no muchos lo vemos y lo practicamos de una forma buena”, opina el “Vaquero”, de 29 años y que no ha perdido una pelea desde 2012.

Navarrete incluso se sincera sobre la manera de trabajar suya comparada con la de Canelo: “Quisiera yo tener parte de eso; yo no soy así, la verdad yo soy completamente diferente, pero aprecio que de una forma inconsciente él puede motivar o puede reflejar esa parte”.

Navarrete aplaude que Canelo se propuso hablar inglés y lo hizo

Canelo Álvarez lleva 13 años en peleas de campeonato mundial y alrededor de una década como el peleador en activo más popular del mundo. Parte de su crecimiento fue su internacionalización, aprendiendo inglés y mostrando muy buena visión para los negocios.

“Te imaginas tener la fortuna que Canelo tiene y el vato los negocios que ha hecho. Yo no sé si él estudió”, dice Navarrete admirado con Álvarez por haber aprendido inglés sin tener la necesidad de hacerlo, apuntando que aprender otro idioma es algo que no se puede comprar.

“Tienes que trabajar, tienes que estudiar y eso está bien cabrón, y Canelo lo hizo”, comenta el peleador originario del Estado de México. “Es admirable porque él, teniendo la facilidad de tener a lo mejor traductores, él dice: ‘Quiero, yo lo voy a hacer’, y lo hizo. Eso es algo bien difícil… La neta es de hombres y de caballeros decir: ‘ah chingón, chingón'”.

