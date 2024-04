Vaquero Navarrete dice que le encantaría la revancha con Óscar Valdez: “Él merece una oportunidad”

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, campeón de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expresó que le encantaría una revancha con Óscar Valdez y cree que se ganó una revancha después de vencer a Liam Wilson en su última pelea donde se coronó monarca interino.

En una entrevista con Izquierdazo, el Vaquero Navarrete explicó que a los fanáticos también querrían ver una segunda pelea entre ambos, pero -aunque no tiene problema con darle la oportunidad- recordó que ahorita tiene un plan trazado y no quiere forzarlo.

“Yo creo no nada más a mí, si no a toda la gente le gustaría ver una revancha, una oportunidad más a Valdez para demostrar que tal vez sí puede ganarme o algo así. Creo que si lo vemos desde un punto de vista diferente, creo que la gente de alguna forma sí quisiera esa revancha y en lo personal a mí me gustaría por el respeto que hay entre Óscar y yo. Él merece una oportunidad sin problema, es un guerrero y al menos yo sé que sí va a dar 100% de su capacidad para que se haga una mejor pelea, tal vez se enfoque más en una preparación más adentrada a mi estilo o no sé”, dijo.

El mexicano Óscar Valdez derrotó de forma impresionante a Liam Wilson, a quien cazó luego de un costoso error táctico. Foto: Isaac Brekken/AP.

“De Óscar no se sabe mucho porque es un peleador que todo el tiempo sorprende, lo hizo con Wilson, a él lo noqueó antes que yo y tan solo con eso ya ganó una oportunidad, si no la tenía la ganó y creo que mucha gente lo va a aceptar sin ningún problema (para una revancha). Y en mi caso yo no tengo ningún problema, me gustaría hacerlo, sin embargo, traemos un plan ya en proceso y también forzarlo así no está fácil, enfocarme en él sería erróneo, hay que ir paso por paso y ya más adelante se sabrá, a mí sí me encantaría, me gustaría hacerlo y tomando la decisión después de la pelea sabremos qué pasaría”, añadió.

Óscar Valdez venció a Liam Wilson con un poderoso gancho de izquierda que puso mal al australiano y con una lluvia de golpes terminó de derrotar a su rival por la vía del nocaut técnico en el séptimo asalto.

Antes de esta pelea, Valdez protagonizó una verdadera guerra de mexicanos con el Vaquero Navarrete -en lo que marcó su primera defensa del cinturón de la OMB- y superaron las expectativas de los fanáticos agosto del 2023. Al final el monarca azteca retuvo su título al vencer a su compatriota por decisión unánime. Por ello, el peleador nacido en Nogales quiere concretar la revancha y esta podría darse en un futuro cercano.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete buscará su cuarto título en un peso diferente ante el ucraniano Denys Berinchyk el 18 de mayo y de conseguirlo verá si regresa a las 130 libras. El mexicano tiene marca de 39 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en su carrera como profesional.

Por su parte, Óscar Valdez, de 33 años, se recuperó de su última derrota ante el Vaquero Navarrete y saboreó nuevamente el triunfo ante Liam Wilson, capturando el cinturón interino de peso superpluma de la OMB. El mexicano de 33 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título).

