Vucetich aplaude el golpe de timón de Jaime Lozano en el Tricolor para la Copa América

Víctor Manuel Vucetich en su regreso a la Liga MX para encabezar el proyecto en Cañoneros de Mazatlán se dio tiempo para aplaudir la decisión de Jaime Lozano en dar un golpe de timón al no llamar para la Copa América, a cinco de los jugadores que parecían inamovibles en la Selección de México como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín y Jesús Gallardo.

En entrevista telefónica con La Opinión, Vucetich expuso las razones la brava decisión en la selección de México de su colega Jaime Lozano, sobre todo por los riegos que puede generar esta decisión a la hora de analizar los resultados que se obtengan en el evento continental organizado en forma conjunta por la Concacaf y la Conmebol.

En busca de #ProyecciónTricolor 🇲🇽💪🏼



Estos son los 31 convocados que formarán parte del equipo en este verano. ☀️



¡Vamos unidos! ¡Vamos, México! 👏🏼 pic.twitter.com/stCMPCKOHX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 10, 2024

“Creo que es una aventura buena de Jaime Lozano armar esta nueva lista de la selección. Todos los retos tienen riesgos y él está asumiendo la responsabilidad de sus decisiones. En la selección, él está tomando una determinación y creo que va por buen camino, porque tiene que dar paso a la gente que suplirá a los que ya tienen más edad”.

Vucetich dijo también que es entendible esta decisión, porque de lo contrario no se podría dar cuenta si existen otros jugadores que puedan asumir la responsabilidad de una competencia tan importante como la Copa América, pero sin duda este tipo de decisiones requieren de personalidad y Lozano lo ha asumido como tal.

“Muchos han tenido una participación extraordinaria, pero como todo en la vida, también tenemos que ver si tiene gente, capaz, gente preparada, consciente de lo que se va a hacer, y es donde cabe esa posibilidad. Pero apoyo la postura que está tomando Jimmy”.

El estratega, con una trayectoria que incluyen más de diez equipos en el máximo circuito y donde ha obtenido un título, también se refirió a la ausencia de jugadores como Henry Martín, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Guillermo Ochoa.

“Creo que es abrir más las cartas, tener una cartera más amplia, para poder darse cuenta de que hay otros elementos que pueden dar también un rendimiento notable. No creo que con esta edición se descarte algún jugador, realmente es una oportunidad de poder ver a otros elementos para poder ensamblar entre los que vienen muy bien y los que ya tienen oficio, pero que a la mejor traen fatiga y cansancio mental”.

Y añadió que la decisión es importante, pues en todo cambio generacional se deben asumir los retos de dejarlos fuera definitivamente o darles un descanso importante para que retomen retos que beneficien a la Selección de México.

“Entonces se les da este receso para que recuperen otra vez esa forma y puedan una en un momento amalgamar a estos nuevos jugadores con los jugadores que a la mejor que ya no dan en este momento el rendimiento que pretende el técnico nacional”.

Respecto a lo que puede pasar con el proceso de Jaime Lozano, el nuevo director técnico de Cañoneros de Mazatlán analizó lo que puede ser una buena Copa América para el actual estratega del Tricolor, sobre todo porque en su futuro parecen tener más interrogantes que certezas sobre los resultados que se pueden obtener.

“Creo que eso se debe ir evaluando conforme a los rivales que va a ir enfrentando, pero creo que es evidente que tiene que ir avanzando, tener un proceso adecuado, enfrentar a los equipos de arriba y eso podría ser magnífico, pues es obvio que la Selección de México necesita de resultados importantes para generar confianza en su entorno”.

Finalmente reconoció que Jaime Lozano estará sentado en un barril de pólvora por la costumbre de los directivos de tomar decisiones a la ligera, de siempre priorizar los resultados sin analizar las razones del proceso, entonces esos serán los riesgos que debe asumir el estratega del equipo nacional en un certamen tan importante como la Copa América.

Víctor Manuel Vucetich señaló que en muchas ocasiones se tienen que tomar decisiones como la que asumió Jaime Lozano en la Selección de México. Foto: Andrea Jiménez/Imago7.

“Por desgracia, a veces las decisiones se toman, a veces muy a vapor cuando los resultados no se dan, ha sido parte de un común denominador en el entorno de la selección, sobre todo que las oportunidades se acortan para los mexicanos, ya no le dan tanto la oportunidad como se la dan al extranjero. Pues ahí se debe dar el tiempo para evaluar el trabajo y no nada más el resultado, sino también analizar todos los factores, que se está haciendo, que se está proponiendo para poder obtener mejores dividendos”, concluyo.

