Vucetich no cree que le vaya bien a México en la Copa América 2024

Más allá de que le encantaría que el seleccionado de México tuviera una destacada actuación en la próxima Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos a partir de junio próximo, el cotizado entrenador Víctor Manuel Vucetich, dijo en una entrevista para TUDN Radio, que no cree que México esté listo para poder vencer a Argentina, Brasil y Uruguay, como también que ha tenido problemas con Estados Unidos, con lo cual, redujo su radio de opciones de triunfar en la justa continental.

En este sentido, Vucetich fue claro en sus conceptos: “Desde luego que de tú a tú no creo que se pueda con Brasil, quizá a Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, podemos competirle. Pero arriba hay tres equipos que están por encima, tres potencias por arriba de todos como Brasil, Argentina y Uruguay, inclusive Estados Unidos”.

Sobre sus deseos sobre lo que quisiera para el equipo mexicano en esta competencia, aseguró que: “Ojalá que le vaya muy bien a Jaime, me gustaría mucho, es el momento que puede aprovechar, es la única forma de que se pueda quedar, porque de lo contrario, van a sacarlo, van a tirarle, entonces se tiene que hacer un proyecto para visualizar mejor los objetivos”.

Lucha de intereses

Empero, frente a estos deseos, puso por delante un mal que aqueja hace mucho al fútbol mexicano y al entorno de la selección de México: “Por la lucha de intereses a nivel dirigentes, pero a veces eso genera una polémica a nivel público y quizá el público tiene el desconocimiento del proceso que debe llevar. Inclusive ahora que perdió México con Estados Unidos y que cayó en Semana Santa, escuché términos que decían que se crucifique a Jimmy Lozano, era perfecto el Cristo crucificado, pero habría que ver los argumentos que tiene para vencer a Estados Unidos. Se tiene que hacer un análisis profundo y que los medios hagan una crítica constructiva”.

Añadió en el tema de la selección de México: “Sigue sin un proyecto, sin un análisis profundo, decir quién y por qué, decir, vamos a soportarlo un periodo de dos años y vemos que hacemos, como Alemania, que no cambia de la noche a la mañana, se hace un análisis de proyección”.

Imposición de jugadores

El llamado “Rey Midas” del fútbol mexicano, con títulos en León, Monterrey, Pachuca y Tecos, también tocó el tema sobre si en su proceso en la selección de México de cara al Mundial de Brasil 2024, le impusieron jugadores, donde señaló que: “No me impusieron jugadores, porque estábamos en una situación complicada en la selección, pero te das cuenta de los intereses de las empresas que en un momento las empresas que patrocinan a sus jugadores obligan a que vayan.

El piso no es parejo

Víctor Manuel Vucetich también dijo que el piso no es parejo a la hora de las preferencias laborales entre mexicanos y extranjeros: “Definitivamente, la tolerancia que existe hacia el mexicano es muy poca, eso es algo muy malo. No es común que te den una responsabilidad con un cierto proyecto, pero también tienen que evaluar muy bien toda la gente, los directivos a quien vas a traer. Que se mida de la misma manera que se tiene que estar midiendo a un mexicano y un extranjero. Es decir, no vas a traer a un extranjero que apenas tiene una temporada dirigiendo, entonces mejor dale la oportunidad a un mexicano”.

Y añadió que: “Sobre todo porque el mexicano quizá conoce más el medio ambiente y que puede desarrollar un trabajo, pero apóyalo. Aquí el problema, es decir, lo vas a apoyar o no lo vas a apoyar, pero normalmente lo deja, lo ponen lo que ellos creen, no lo que el técnico pide y necesita, sino lo que le dejan y ahí tiene que empezar a trabajar. Entonces después dicen que no pudo”.

También sentenció que: Pero quizá nadie se da cuenta de que quizá no le dieron las armas y los argumentos para hacer un trabajo más convincente. Es parte de todo, hay malinchismo, falta de preparación, pero sobre todo falta de que los equipos apoyen la preparación de su gente”.

Crisis multifactorial

Respecto a este tema que cada vez se va haciendo más trillado sin que haya alguna solución, Vucetich expuso que:“La crisis del fútbol mexicano es multifactorial y es algo que viene desde los directivos, los técnicos, los jugadores y los medios de comunicación, sobre todo porque a veces el medio no apoya, atacan más y se traen a más gente inclusive hasta en los medios de comunicación, por lo cual les embelesa más lo bonito, que hablen bien, que la propia capacidad”.

Víctor Manuel Vucetich tocó el tema de la crisis en el fútbol mexicano y expuso las razones que impiden erradicarla Foto: Richard Vogel/Imago7.

En este asunto fue más a fondo al señalar que: “Un técnico puede ser chico o grande, bueno o malo, pero hay que medirlo por la capacidad. Hay que analizar cuantos jugadores tenemos en Europa, pero en que equipos, en qué momentos, quizá un Hugo Sánchez y un Rafael Márquez, un Chícharo, que ahora viene de una lesión y exigen que ya esté listo, cuando merece un tiempo de recuperación”.

