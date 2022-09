Víctor Vucetich descarta regresar al Tri como entrenador: “A la Selección Mexicana se va a sufrir”

El entrenador Víctor Manuel Vucetic es un entrenador con experiencia y que tuvo una pequeña pasantía por la selección de México. El entrenador mexicano asumió luego del fracaso del Chepo de la Torre en 2013, pero su mandato solo duró dos partidos y salió tras una derrota ante Costa Rica, que dio paso a Miguel Herrera, quien consiguió la clasificación en el repechaje ante Nueva Zelanda.

El actual entrenador de los Rayados de Monterrey habló sobre el equipo mexicano y descartó cualquier oportunidad de volver al banquillo a dirigir al Tri tras una posible partida de Gerardo “Tata” Martino tras el Mundial de Qatar 2022.

“Siempre lo he dicho que no (vuelvo a la Selección Mexicana), estoy en una etapa extraordinaria. Ahí a veces se va a sufrir y no es momento, es tiempo de disfrutar de mi familia, de mis amigos y en una institución que ha habido un respaldo muy agradable”, aseguró Vucetich.

Actualmente, Monterrey es el segundo en la tabla de posiciones en el Torneo Apertura de la Liga con 34 unidades detrás del América de Fernando Ortiz. Vucetich llegó después de la partido del Vasco Aguirre y ha sabido volver a tener un equipo competitivo.

Vucetich también se tomó el tiempo para hablar sobre el estado de forma de su delantero Rogelio Funes Mori y cómo llegará para el último partido del campeonato ante Pachuca este sábado a las 3:05 pm.

El entrenador mexicano no confirmó si estará convocado o no, o si estará desde el arranque del partido y deberá ver su progresión de la lesión.

“Quién sabe si vaya a jugar, todavía no está definido. La intención del último encuentro es que lo tenemos que jugar en la mejor forma, buscamos ganar como lo hemos hecho en todos los demás encuentros y la consecuencia de eso, es que el equipo de América no logre esa posibilidad”.

Sobre el delantero mexicano, Vucetich habló de que es uno de los mejores atacantes que hay en la Liga MX y que es un estilo de futbolista que encaja con el planteamiento que tiene el Tri por lo que sería útil llevarlo a Qatar 2022.

“Es uno de los mejores centrodelanteros del fútbol mexicano, hoy ha tenido esta situación de la lesión, cosa que, de acuerdo al proceso para llegar a la Selección, eso se puede recuperar sin problema alguno, creo que puede llegar muy bien”, afirmó.

