Hijo de Victoria Beckham compartió un nuevo video de su reencuentro con las Spice Girls

Hace poco, las Spice Girls se reunieron por el cumpleaños de Victoria Beckham y cantaron juntas. En ese momento, David Beckham fue el encargado de compartir la emblemática reunión. Ahora, uno de los hijos de la diseñadora de modas compartió un video inédito de la celebración.

Esta semana, Cruz Beckham publicó un video de un momento especial de la fiesta de cumpleaños de su madre: él y las ex integrantes de las Spice Girls mientras interpretan “Mama”.

En el video se ve al joven de 19 años tocando la guitarra mientras Victoria canta y poco a poco el resto de las Spice Girls se unen. “¿Estamos afinados? No estoy segura de que lo estemos”, interrumpe en un momento Mel B.

La publicación del video de Cruz llega después de que su padre compartiera otro video en el que se ve a las ex Spice Girls cantando “Stop”, parte de su segundo disco Spiceworld (1997).

El video se grabó el pasado 20 de abril durante la fiesta de cumpleaños número 50 de Victoria Beckham celebrada en Londes y a la que asistieron personalidades como Tom Cruise, Eva Longoria y Gordon Ramsay.

Esta semana, David Beckham asistió como invitado a Jimmy Kimmel Live, donde habló del icónico reencuentro de las Spice Girls.

“En realidad, han pasado 12 años desde que asistieron a los Juegos Olímpicos en el Reino Unido, pero más de 15 años desde que estuvieron juntas en el escenario”, precisó el ex futbolista.

“No esperaba que subieran al escenario, pero tenía planeado un video completo donde mis hijos y yo recreamos el video de ‘Mama’. Así que mi hijo, que interpreta la guitarra y canta, tenía una empezó a cantar ‘Mama’ y de repente todas las chicas se levantaron. Yo soy su mayor fan, tiendo a no decirle eso a mi esposa. Me gustaba, pero ella era una Spice Girl. Eso me encanta de ella”, agrega David.

La semana del cumpleaños de Victoria, el ex futbolista compartió un video que recopila momentos especiales de su vida juntos, como el nacimiento de sus hijos, su boda y muchas celebraciones, que acompañó con un emotivo mensaje.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa esposa… A medida que te acercas a este cumpleaños deberías mirar hacia atrás y estar orgulloso de lo que has logrado, logrado y lo que has construido, Posh Spice, mujer de negocios y por supuesto casarte con un capitán de Inglaterra. Pero tu mayor éxito son tus hijos, tú los guías, amarlos y enséñales… Ellos te aman más allá de las palabras, todos te queremos mucho”, escribió Beckham.

