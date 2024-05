Olga Tañón revela si estaría dispuesta a ingresar en “La Casa de los Famosos”

Con cada vez menos semanas para la gran final de “La Casa de los Famosos”, la cantante Olga Tañón no se libró de los cuestionamientos sobre la posibilidad de convertirse en una de sus habitantes en la próxima edición del reality, esto durante una entrevista reciente con la cadena Telemundo. ¿Cómo reaccionó? Sigue leyendo para enterarte.

En una charla con la conductora “Chikybombom”, la intérprete de temas como “Basta ya” y “Mi amor secreto” indicó que a pesar de tratarse de un programa reconocido en todo Latinoamérica y la comunidad hispana en Estados Unidos, su personalidad no le permitiría formar parte del juego.

“Jamás. Yo no me aguanto ni yo, como voy a estar en ‘La Casa de los Famosos’”, bromeó Olga Tañón ante las cámaras del programa “Al Rojo Vivo”. “Será para que la agarre con todos. No, yo no puedo”, añadió contundente la estrella de la música.

Por su parte, la conductora recordó su experiencia al ingresar a la casa más famosa de Estados Unidos durante un corto periodo de tiempo para realizar algunas cápsulas previas al arranque. A pesar de haberse tratado de una estancia relativamente corta, informó que no fue de su agrado.

“Yo estuve nueve horas encerrada ahí y ya decía yo: ‘¡Mis cremas!’”, contó Chikybombon con el humor que la caracteriza. Olga Tañón concluyó diciendo: “No, yo no soy de realities, jamás lo he sido”, recalcó.

Esta no es la primera ve durante las últimas semanas que la exponente de la música se vuelve el tema de conversación en redes sociales. Y es que recordemos que recientemente conmovió al público tras compartir, como toda una madre orgullosa, el reto que su hijo Ian venció.

“¡Dios mío que alegría! Ian, mi hijo pequeño, nunca me permitió escucharlo cantar cuando grande. Lo escuché anoche por primera vez”, escribió Olga Tañón en ese entonces para acompañar el carrusel de imágenes donde incluyó un clip de su hijo cantando.

“Salí con el corazón inflado y orgullosa de verlo. Su participación fue preciosa. Todos los chicos lo hicieron maravillosamente. ¡Felicidades chicos! Arriba el teatro musical”, detalló.

