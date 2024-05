Chucky Lozano habló sobre su futuro: Prefiere volver a Pachuca o a la Liga MX antes que ir a la MLS

En medio de una ola de incertidumbre respecto a su futuro, Hirving Lozano habló sobre sus prioridades y dejó claro que a él le gustaría mantenerse en Europa, al menos hasta el Mundial del 2026, y que, en caso de no conseguirlo, optaría por desembarcar en la Liga MX y de preferencia con Pachuca antes que jugar en la Major League Soccer.

En entrevista para ESPN desde Países Bajos, donde juega actualmente para el PSV Eindhoven, el Chucky dejó claro que su primera opción para jugar en México serían los Tuzos.

“Yo creo que siempre Pachuca es la prioridad, me dio muchas cosas, me dio la oportunidad de estar en primera división, y bueno, la verdad que, si yo regreso a México, creo que la primera opción sería Pachuca, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar en un futuro”, declaró el oriundo de la Ciudad de México.

Sin embargo, antes de que eso suceda, el delantero espera que pase mucho tiempo, ya que si ideal es quedarse en el Viejo Continente, aunque sabe que es una decisión que no depende solo de él.

“Pues la verdad, yo espero estar mucho tiempo aquí en Europa, y bueno, esa es mi idea, ese es mi plan, pero bueno, ya después en un futuro veremos qué se puede hacer. Pues me gustaría mucho estar mucho tiempo aquí, la verdad, me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la gente, la gente del club me trata muy bien, y bueno, ojalá que pueda estar muchos años más aquí”, mencionó el campeón de la Eredivisie, quien hace unos días celebró el campeonato número 25 del PSV en la liga de Holanda.

Una vez que concluya su aventura por Europa, el Chucky ya estará listo para regresar a su país natal, el cual parece que extraña.

“Yo creo que en su momento me gustaría sí regresar a México, claro que sí me encantaría jugar en México, pero bueno, ya depende de muchas cosas, pero sí me gustaría regresar a México”, concluyó.

Luego de su título en la Eredivisie, Hirving Lozano volvió a ser noticia la semana pasada, cuando se publicó la prelista de los jugadores que podrían representar a México en la Copa América de Estados Unidos 2024, ya que no está incluido, algo que sorprendió a muchos.

Sobre este tema, el jugador no dio declaraciones, pero anteriormente manifestó que le gustaría estar en el Mundial del 2026, lo cual implica que deberá trabajar muy duro de aquí al magno certamen, ya que en la reciente temporada sus actuaciones con el PSV fueron en su mayoría discretas.

Sigue leyendo:

· Chucky Lozano es campeón de Holanda: Con goleada, el PSV obtuvo este domingo el título de la Eredivisie

· Las Chivas de Guadalajara “sacrificarían” a un jugador para fichar a Hirving Lozano

· Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín y Jesús Gallardo se unieron a Memo Ochoa como bajas para la Copa América 2024