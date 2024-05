Policía disuelve manifestación pro palestino en graduación de Pomona College, en Shrine Auditorium

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) retiraron a un grupo de manifestantes pro palestinos que se reunieron este domingo en el exterior del Shrine Auditorium, donde se celebraba la ceremonia de graduación de Pomona College.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo en este auditorio afuera del campus de Pomona College después de que se recibieron amenazas de interrupciones.

Las autoridades dijeron que, en un momento, estallaron algunas escaramuzas entre los manifestantes, quienes cargaron contra los agentes. Uno de los protestantes fue arrestado después de que intentó golpear a un oficial.

Entre los grupos manifestantes se escucharon cánticos de “From the river to the sea”, un controvertido eslogan que algunos dicen que es solo un grito por la libertad palestina, pero que en otras interpretaciones se ve como un llamado antisemita a la destrucción de Israel.

El LAPD dijo que algunos de los manifestantes también intentaron bloquear el acceso al Shrine Auditorium, a la ceremonia de graduación de Pomona College.

Los manifestantes se enfrentaron a los oficiales del LAPD. Crédito: Ryan Sun | AP

La policía de Los Ángeles calificó la manifestación como una reunión ilegal y comenzó a hacer retroceder a la multitud. La calma pareció regresar después de la demostración de fuerza de los agentes, que estaban alineados con equipos antidisturbios en 32nd Street y bloqueaban el acceso cerca del auditorio.

Debido a que el auditorio está cerca de la Universidad del Sur de California, las autoridades también cerraron el acceso al campus de University Park y a USC Village.

Fue una más de la serie de perturbaciones en los campus universitarios y ceremonias de graduación en el sur de California y en todo el país.

Pomona College anunció desde el viernes el cambio de sus planes, pasando de una ceremonia dominical a las 10:00 a.m. en el campus a un evento a las 6:00 p.m. en la sede de Los Ángeles.

La decisión se tomó después de que manifestantes pro palestinos acamparon en el escenario de graduación y amenazaron con interrumpir las ceremonias como parte de un esfuerzo por presionar a la escuela para que se deshiciera de Israel en medio del conflicto que mantiene contra Hamás.

Los padres y estudiantes fueron transportados en autobús desde el campus hasta University Park. De la comunidad, no todos estaban contentos con el cambio de sede y señalaron que perjudicaba a los estudiantes que pudieron haber apoyado la posición de los manifestantes.

Los grupos pro palestinos acudieron al lugar donde se efectuaba la graduación de Pomona College. Crédito: Ryan Sun | AP

“La mayoría de los estudiantes apoyan a los estudiantes que están protestando y sienten que están castigados”, dijo Liz Harrell, madre de familia de Glendora.

“Y la escuela no está siendo castigada. Somos locales, pero hay muchas familias que no lo son y han tenido que irse. Y los estudiantes internacionales tienen vuelos esta tarde y no pueden graduarse ahora (en la ceremonia)”, añadió.

Al menos, 50 manifestantes se presentaron frente al auditorio la tarde de este domingo mientras los estudiantes se encontraban en el interior preparándose para la ceremonia. El grupo de protestantes pareció crecer cerca del inicio de la graduación.

Más temprano se tuvo una breve alerta de seguridad en el campus de la escuela en Claremont, después que huyó a pie el conductor de un UHaul estacionado cerca del campus y abandonó el vehículo después de ser interrogado por un oficial de seguridad.

Las autoridades despejaron el área y revisaron el camión, pero no encontraron nada sospechoso. El conductor regresó más tarde y se limitó a decir que había escapado porque se encontraba nervioso.

