UCLA regresa a clases presenciales tras semanas de protestas en favor de Palestina

La Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) regresa a las clases presenciales después de mantener el aprendizaje a distancia durante una semana debido a protestas y contraprotestas en el campus en favor de Palestina.

Funcionarios de la universidad informaron que desde este sábado 11 de mayo la institución regresó a sus operaciones regulares, y espera que las clases se reanuden a partir de este lunes de forma normal.

El regreso a las clases ocurre después del desmantelamiento del campamento de manifestantes en Royce Quad el 2 de mayo y que terminó con el arresto de 209 personas.

Sigue leyendo: Manifestantes son detenidos en estacionamiento de UCLA; universidad regresa a clases remotas

La expulsión ocurrió unas 24 horas después de que un grupo de agresores enmascarados lanzó un ataque violento contra los manifestantes, lanzando fuegos artificiales y gases lacrimógenos en un enfrentamiento que, según los manifestantes, ocasionó decenas de heridos.

Más personas fueron detenidas en el campus de UCLA el lunes 6 de mayo, cuando la universidad planeaba regresar a clases presenciales luego de dos días de instrucción remota impulsada por la actividad del campamento la semana pasada.

La mañana del lunes 6 de mayo, las autoridades arrestaron a aproximadamente 40 personas en un estacionamiento del campus y las fuerzas del orden de UCLA dijeron que el grupo llevaba materiales que indicaban que estaban preparados para irrumpir y posiblemente atrincherarse en un edificio.

Sigue leyendo: La Opinión Hoy: Más de 200 arrestos durante el retiro del campamento pro-Palestina en UCLA

Las autoridades dijeron que el grupo llevaba artículos como cortadores de pernos, súper pegamento, candados, cadenas resistentes y tubos de metal, junto con materiales impresos que “fomentaban el vandalismo y la violencia”.

Ante estas continuas protestas, como respuesta la UCLA determinó el regreso a la instrucción remota durante toda la semana.

Profesores y trabajadores de UCLA manifestaron su apoyo a los estudiantes de la universidad. Crédito: Jae C. Hong | AP

El Senado Académico de UCLA tiene previsto reanudar este jueves las discusiones sobre resoluciones que censuran formalmente y declaran desconfianza en el Canciller Gene Block sobre las decisiones tomadas en relación con el campamento de manifestantes.

Sigue leyendo: Más de 200 personas arrestadas durante el retiro del campamento pro-Palestina en UCLA

Según el periódico del campus Daily Bruin, el Senado Académico, que representa a unos 4,000 profesores de UCLA, no pudo reunir el viernes los dos tercios necesarios para la aprobación.

Mientras los estudiantes se preparaban para regresar, algunos de los miembros de la comunidad estudiantil dijeron que la escuela debe asegurarse que el alumnado se sienta seguro en el campus.

La exlíder de la mayoría demócrata del Senado del estado de California, Gloria Romero, exigió una respuesta a lo que describió como actos de violencia antisemita en las universidades en distintas partes de California.

Sigue leyendo: “Capítulo oscuro”: Día de violencia y tensión en campus de UCLA tras ataque a manifestantes

“Hablar para proteger, no solo a todos los estudiantes, sino particularmente a todos los estudiantes y familias judías que en las últimas semanas han sufrido de manera inimaginable“, expresó Romero, miembro del consejo asesor del grupo de defensa Golden Together.

El ambiente en el campus de la universidad estuvo este viernes muy tranquilo. En una conferencia de prensa celebrada en Dickson Plaza, en UCLA, miembros de Golden Together dijeron que también hubo silencio por parte de líderes estatales.

“Desde el gobernador hasta nuestro vicegobernador, el fiscal general, el presidente de la asamblea estatal, el superintendente de instrucción pública, todos ellos. ¿Dónde están en términos de hablar sobre esta gran institución sagrada”, dijo Romero.

Sigue leyendo: Manifestantes pro palestinos y grupos pro israelíes tienen más enfrentamientos en UCLA

Miembros de la agrupación consideraron que las acciones de los líderes escolares eran inaceptables.

“La gente de California, la gente de Los Ángeles, los padres de los estudiantes no pueden tener confianza en el liderazgo de esta universidad o del sistema de la Universidad de California porque estamos viendo esto en todo el estado, no solo aquí”, expresó Steve Hilton, cofundador de Golden Together.

El grupo manifestó su deseo porque las ceremonias de graduación y de comienzo de cursos se efectúen de acuerdo a lo previsto, entre el 13 y 16 de junio.

Aunque las clases se reanudan esta semana, los funcionarios de la universidad dijeron que cualquier interrupción grave en las operaciones del campus pudieran cambiar las actividades.

Sigue leyendo:

· Activistas y académicos llaman al diálogo en la Universidad del Sur de California

· Manifestantes se enfrentan en campus de UCLA en protestas contra acciones militares en Gaza

· Universidad de del Sur de California cancela la graduación principal