Esposo de Stormy Daniels admite que abandonarían el país si Trump es declarado inocente en su juicio

Barrett Blade, marido de Stephanie Clifford, exactriz del cine porno popularmente conocida de Stormy Daniels y quien admite haber sostenido un encuentro sexual con Donald Trump, dio a conocer que han contemplado la idea de marcharse de Estados Unidos si el exmandatario de la nación es declarado no culpable en el juicio donde se le acusa de haber pagado para mantener en silencio sus intimidades y luego tratar de justificar indebidamente ese dinero como gastos de representación legal.

Durante una entrevista concedida al programa “OutFront”, el cual es transmitido por la cadena de televisión CNN, el también actor de cine para adultos reconoció que haber testificado frente al jurado ayudará muy poco para mejorar la imagen de su pareja ante los ojos de la ciudadanía.

“De cualquier manera, no creo que las cosas mejoren para ella. Creo que, si no es culpable, tenemos que decidir qué hacer. Es muy probable que abandonemos este país. No lo veo como una situación ganadora de ninguna manera”, subrayó.

De acuerdo con su abogado defensor, Stormy Daniels tuvo que portar un chaleco antibalas al asistir al tribunal donde se juzga a Donald Trump. (Crédito: Markus Schreiber / AP)

Bajo su óptica, Stephanie Clifford podría ser vista como la persona cuyo testimonio pondría en riesgo la posibilidad de que el magnate neoyorquino vuelva a gobernar desde Casa Blanca, lo cual le generaría la animadversión de un amplio sector de republicanos que son fieles seguidores del multimillonario de 77 años.

“Sé que nos gustaría seguir con nuestras vidas. Sé que ella quiere superar esto. Sólo queremos hacer lo que supongo que dirías que la gente normal puede hacer en algunos aspectos, pero no sé si eso será así alguna vez, y me rompe el corazón” confesó.

De hecho, Clark Brewster, abogado que defiende a la mujer de 45 años, dio a conocer que, para asistir al tribunal a rendir su testimonio, su clienta tuvo que hacerlo portando un chaleco antibalas pues temía ser atacada por algún inadaptado y defensor de Trump.

“Estaba paralizada por el miedo, no por subir al estrado o contar su historia, sino por lo que algún loco podría hacerle. Y estoy realmente preocupado por eso también”, mencionó.

Al respecto, el cuarto esposo en la vida de Stephanie Clifford defiende la valentía que afirma muestra su mujer al seguir adelante frente a tanta presión de por medio.

“Se trata de su lucha por lo que cree que es correcto y de decir la verdad, y no creo que mucha gente se dé cuenta de eso. Le resulta desgastante, pero es una guerrera”, concluyó.

