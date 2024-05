Sospechoso bajo arresto tras cometer violento robo en un autobús de Metro, en Encino

Un sospechoso está bajo custodia después de cometer un violento robo la tarde de este martes en un autobús de Metro Los Ángeles en el área de Encino, en un tercer incidente que ocurrió en el sistema de transporte público en 24 horas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 p.m. de este martes en un autobús de Metro cerca de la intersección de Ventura Boulevard y Balboa Boulevard, sitio al que acudieron oficiales de la policía y lograron detener al sospechoso.

De acuerdo con los informes, el incidente se describió como un apuñalamiento, pero un portavoz de Metro aclaró más tarde que el sujeto fue acusado de robar el teléfono celular de un hombre, a quien golpeó en el pecho, sin que se tuviera un apuñalamiento relacionado con el ataque.

Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) detuvieron al sospechoso cuando se alejaba del autobús, mientras que la víctima no requirió asistencia médica ni ser trasladada a un hospital.

Este lunes ocurrieron otros dos incidentes violentos en el sistema de Metro: el primero en un autobús en el área de Glendale, y un segundo en un elevador que lleva a la estación de tren Vermont/Athens de la Línea C, en el sur de Los Ángeles.

Los usuarios del transporte público de Metro reconocieron que temen por su seguridad, mientras que un supervisor del Condado de Los Ángeles dijo que las fuerzas del orden no se utilizan de la manera más efectiva.

“A menudo no me parece muy seguro viajar en el Metro. Hubo un robo de bolso, vi a una señora quitarse el teléfono de la mano y vi a un joven salir corriendo del tren y nadie lo detuvo. He visto algunas peleas, personas sin hogar”, dijo a la cadena ABC Reginald McKanie, usuario diario del transporte público.

Alrededor de las 7:00 p.m. del lunes en Glendale, se produjo una pelea en un autobús de Metro en dirección este en Los Feliz Road, lo que provocó que el conductor detuviera la unidad.

Cuatro adolescentes descendieron del autobús y continuó el pleito en la calle, donde uno de los jóvenes resultó apuñalado, al parecer por el robo de su mochila. La policía de Glendale detuvo a dos de los implicados y quedaba pendiente el arresto del tercer implicado

Supervisores piden una mayor participación en Metro de las fuerzas del orden. Crédito: Lucy Nicholson | AP

Cerca de dos horas después, aproximadamente a las 9:00 p.m., una mujer fue apuñalada en un brazo en el interior del ascensor que lleva a la estación Vermont/Athens. El atacante escapó en un tren.

La supervisora del Condado de Los Ángeles y miembro de la Junta de Metro, Kathryn Barger, expresó su frustración porque la junta se inclinó más hacia su programa de embajadores desarmados para la seguridad de los pasajeros en lugar de la aplicación de la ley.

“Ahora se ve lo que sucede cuando no permitimos que las autoridades se sienten a la mesa para brindarnos las mejores prácticas“, dijo Barger.

La supervisora desea ver un plan de acción presentado por las tres agencias que tienen responsabilidad de hacer cumplir la ley en Metro: el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Policía de Long Beach.

“En mi opinión, el único grupo que no ha estado en la mesa de negociaciones ha sido el de las fuerzas del orden“, expresó Kathryn Barger.

“Hemos seguido el camino de incorporar embajadores pensando que eso reemplazaría a la aplicación de la ley. Han sido silenciados en los últimos años como resultado de la dirección que quería tomar la junta”, añadió la supervisora del Condado de Los Ángeles.

