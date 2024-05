El mensaje de texto que el senador Menéndez quiere bloquear en juicio que enfrenta por sobornos

NUEVA YORK.- El senador Bob Menéndez (Nueva Jersey) intenta bloquear un mensaje que fiscales están utilizando como prueba en su contra en el juicio en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Se trata de un mensaje de texto que el senador demócrata envió a su esposa Nadine, donde habla de de supuestos acuerdos que beneficiarían a uno de los implicados, Will, sobre sobornos a cambio de beneficiar al gobierno de Egipto.

“Dile a Will que voy a firmar esta venta con Egipto hoy. Egipto: 46,000 – 200MM Target Practice Rounds y 10,000 rondas de municiones de tanque $99 millones. NOTA: Estas rondas de tanque son tanques que ellos han tenido durante muchos años. Las están usando en el Sinai por una campaña contra el terrorismo”, dice el menaje de Menéndez.

Previo al mensaje, hay corazones de colores que su esposa Nadie le envió y que él respondió con “Amor” y un corazón rojo. La imagen está marcada por los fiscales como la evidencia B201-10.

La persona a la que Nadie daría el mensaje es Wael “Will” Hana, quien también enfrenta acusaciones en la misma corte.

El argumento de Menéndez es que dicho mensaje supuestamente está protegido bajo reglas del Congreso, pero el fiscal Damian Williams argumenta –en un documento al que este diario tuvo acceso– al juez Sidney H. Stein que Menéndez hizo la petición luego de que fuera integrado como una prueba en su contra, pero incluso ya había sido mencionado en la acusación.

El fiscal Williams agrega que el mensaje también es importante porque un primer testigo hablará sobre el asunto.

“Como se discutió en el tribunal, la referencia que hizo el Gobierno en su declaración inicial fue que Menéndez le dijo a Nadine Menéndez, a través de un mensaje de texto, que le dijera a Wael Hana que Menéndez iba a firmar una venta a Egipto, pero que no era una referencia a un acuerdo legislativo protegido”, dice el documento judicial.

El fiscal insiste en que en las acusaciones hay incluso imágenes de tal mensaje y extracciones que fueron finalmente integradas como pruebas.

“Varias imágenes o extracciones del mismo [mensaje] fueron marcadas como pruebas del Gobierno antes del juicio, una de las cuales (GX B201-10) se adjunta para el registro como Prueba A [la cual] Menéndez no objetó, hasta después de la exhibición del Gobierno”, argumenta el fiscal Williams.

Crédito: Corte de Distrito Sur de NY | Cortesía

Un primer testigo

El documento agrega que un primer testigo podría ser llamado a declara el lunes 20 de mayo, dice el documento fechado el 16 de mayo.

“El Gobierno escribe respetuosamente en el asunto mencionado anteriormente, a la luz de la objeción a la Cláusula de Discurso o Debate planteada por el acusado Robert Menéndez […] para (1) adjuntar una prueba particular que el Gobierno tiene la intención de ofrecer a través de un testigo que pueda ser llamado a declarar tan pronto como el lunes”, expone el fiscal al juez Stein.

El gobierno argumentó la importancia de la prueba, su existencia previa y la necesidad de estar relacionada con el testigo.

“Un funcionario [que] esté facultado para tomar ciertas decisiones o tomar ciertas acciones, o que un asunto o tipo de asunto en particular esté, pueda o esté pendiente ante ese funcionario, no es un acto legislativo protegido, porque no es un acto en absoluto”, indicó el fiscal para defender a quien ofrecerá testimonio con base en el mensaje.

Menéndez y su esposa están acusados de recibir sobornos para beneficiar a empresarios, pero incluso el senador demócrata está señalado por funcionar como un agente para un gobierno extranjero, en este caso Egipto.

