Elizabeth Gutiérrez da detalles acerca del video grabado afuera de la casa de William Levy

Hace dos meses Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación definitiva de William Levy, en una entrevista que concedió a la revista Hola! En aquel tiempo también hubo un altercado doméstico entre ellos, que se dio a conocer semanas después a través de un video grabado con la cámara de uno de los policías que acudió a la casa del actor para revisar si había una mujer acompañándolo, según lo que decían tanto Elizabeth como su hija Kailey.

Ahora, el periodista Alex Rodríguez informó en el programa de televisión “Siéntese Quien Pueda” que Gutiérrez le envió un largo mensaje, dándole su opinión acerca de que se haya difundido ese clip. Él leyó el texto que recibió: “Muy desafortunado lo que está pasando y se está diciendo. Esto es un asunto que se debió haber resuelto en familia, como siempre lo habíamos hecho. Nunca he hablado mal ni hablaré mal de William Levy. Es el padre de mis hijos y jamás lo he querido perjudicar de ninguna manera. Si ves mi entrevista en Hola!, que fue lo que yo pude controlar, sólo fue agradeciéndole y deseándole lo mejor”.

Elizabeth también le comentó a Alex que ella no fue la que llamó a la policía cuando surgió el altercado afuera de la casa de su ahora ex pareja: “Lo que salió de la policía fue muy desagradable para todos, principalmente para nuestros hijos. De estas cuatro llamadas ninguna la hice yo. Dos las hizo William Levy y otras dos las hizo mi hija. Ella no filtró absolutamente nada. Desafortunadamente mi hija, por inocente y por no ser adulta y no saber cómo manejar una situación así, optó por hacer la llamada. Que quede claro que nunca di autorización para que eso se hiciera público y que no estaba enterada de que eso estaba siendo grabado. Jamás le hubiese querido hacer daño a William por el amor que tuvimos y por nuestra familia. Sólo le puedo desear lo mejor a él y siempre estaré agradecida”.

Ahora Elizabeth ha dejado atrás la relación de más de 20 años que tuvo con William, y ambos se ven solamente en eventos relacionados con sus hijos Christopher y Kailey. Hace algunos días ella publicó en Instagram un video en el que muestra las cosas que no pueden faltar en su cartera, como su teléfono, sus llaves y perfume. También tiene una nueva imagen, por lo que ahora usa su cabello en un tono oscuro, con lo cual luce espectacular.

