William Levy publica un mensaje en Instagram: “La mejor revancha es no ser como quien te hirió”

William Levy ha vuelto a recurrir a su cuenta de Instagram para exponer su postura ante el anuncio que hizo Elizabeth Gutiérrez hace algunos días sobre su separación. Ahora compartió en sus historias de esa red social un video de la cuenta @somosinvitala que muestra un mensaje con el que se sintió identificado.

En el clip aparecen diversas imágenes en blanco y negro y el siguiente texto: “La mejor revancha es no ser como quien te hirió. Los débiles buscan venganza intentando lastimar a cambio, sin controlar sus emociones. Al intentar herir te rebajas a su nivel. Debes ser superior. Como dijo Séneca, no devolverías la mordida a un perro, sólo avanzarías diciendo ‘eso hacen los perros’. La respuesta estoica es comprender la naturaleza del ofensor y optar por un camino que preserve tu integridad y virtud; por eso la regla estoica de hoy afirma: ‘Otros me dañan, eso es problema de ellos, su carácter y acciones no son los míos'”.

Recientemente fueron expuestos unos reportes que involucran a William y Elizabeth en problemas domésticos, antes de que finalizaran su relación. Ante ello, el actor cubano fue contundente en otro mensaje: “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera”.

Levy ya ha tenido un encuentro con su ex pareja desde que surgió el escándalo. El programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo presentó en exclusiva un video que lo muestra conviviendo con su hija Kailey en un partido de beisbol; no se sabe si él platicó con Elizabeth, pues las imágenes los muestran acompañados de distintas personas.

Aparte de los mensajes que ha compartido en sus historias de Instagram, William Levy sólo tiene cuatro publicaciones en esa red en lo que va de este año. La más reciente (fechada el 6 de abril) es una fotografía que lo muestra en una recámara, y que complementó con el texto: “Es cuestión de tiempo”. El post lleva más de 342,000 likes.

