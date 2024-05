Alejandro Fernández informa sobre su estado de salud tras cancelar un concierto

El fin de semana Alejandro Fernández daría un concierto en Hermosillo, Sonora, pero tuvo que cancelarlo debido a problemas de salud. Eso causó preocupación en sus fans, por lo que el cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que se disculpa y explica todo con detalle.

Con voz débil, el potrillo dijo a sus seguidores lo siguiente: “Les quiero pedir una disculpa. Nunca en mi carrera había pasado esto, por eso es que estoy dando esta explicación. Venía mal, con una gripa muy fuerte, pero jamás en mi vida me había afectado cantar con gripa. Pero ayer y el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua, donde está haciendo muchísimo calor, y los cambios de temperatura yo creo que fueron los que me afectaron”.

Alejandro comentó que ya está en tratamiento: “Me dio una laringitis, pero ayer, cuando entramos al palenque, había una toma de aire muy fuerte, de aire frío, y cuando empecé a sudar yo creo que eso fue lo que me afectó, y pues como podrán ver, no tengo voz. Como les comenté ayer, adentro del palenque la gente que fue me pudo escuchar, y hoy en la mañana tuve que hablarle a un doctor porque me dolía muchísimo la garganta, y efectivamente traía una laringitis y una infección muy fuerte, y lamentablemente tuvimos que posponer el concierto”.

El cantante espera recuperarse pronto, para no fallarle a sus fans y dar el concierto esta misma semana: “El doctor me dijo que tuviera reposo por cinco días. Vamos a ver si para el lunes (20) o martes (21) estamos mejor, para cumplir con mi compromiso. Les quiero muchísimo. Mil disculpas, pero pues como verán, si sigo así puede ser perjudicial. Me puedo lastimar una cuerda. Vinieron, me inyectaron, me infiltraron, y aún así no me sale la voz, no puedo. Los quiero mucho, de corazón”.

De inmediato, el post de Alejandro Fernández en Instagram comenzó a recibir likes; tanto sus fans como sus familiares le enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación. Destacó el de David Bisbal, quien siempre ha admirado al cantante. Él escribió: “Así es la voz!!! Lo difícil es estar al 100 × 100 cada noche. Te recuperas en un día. Estoy seguro!!!” 🙌

