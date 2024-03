Ex esposa de Alejandro Fernández rompe el silencio sobre el motivo que los llevó al divorcio

La historia de amor sacada de un cuento de hadas de América Guinart y Alejandro Fernández terminó en divorcio hace poco más de dos décadas, esto luego de varios años de matrimonio y tres hijos en común: Alex, América y Camila Fernández.

Si bien la ex pareja decidió mantener en privado el motivo de su separación por el bienestar de sus hijos, es ahora que la emprendedora se ha sincerado sobre esta etapa de su vida y varios detalles sobre las razones detrás de su divorcio salieron a la luz.

En entrevista con Maxine Woodside para el programa radiofónico “Todo Para la Mujer”, América Guinart destapó que sus problemas con “El Potrillo” comenzaron cuando la fama en la escena musical comenzó a tocar su puerta.

“Para mí sí fue muy complicado, porque nos casamos cuando él tenía un año de haberse lanzado, pero todavía realmente no tenía el éxito que llegó a tener cuando ya estábamos casados, que fue realmente cuando a él le empezó a ir mucho mejor”, contó. “Entre sus managers y sus papás no lo dejaban que me llevara a ningún lado, entonces él pues no me llevaba, entonces teníamos problemas por situaciones así, yo me quedaba mucho sola o luego escuchaba rumores y chismes, le decía: ‘Lévame contigo’”.

La madre de los nietos de Vicente Fernández añadió que para ellos fue complicado manejar esta situación y aprender a establecer límites como resultado de su corta edad.

En parte sí afectó nuestro matrimonio, pues que él no me llevaba, viajaba mucho y cualquier situación que surgía yo creo que entre la inmadurez y esas situaciones sí fueron empeorando la relación que teníamos y el amor, porque la verdad nos casamos muy enamorados, con muchas ganas de casarnos, nos queríamos mucho pero sí hubo circunstancias. Estábamos muy chicos, la verdad”, continuó diciendo.

Aunque esta ausencia por parte del cantante había generado una brecha entre ambos, la gota que derramó el vaso y la motivó a separarse del cantante de regional mexicano, por lo menos por una temporada, habría sido una infidelidad.

“Cuando me enteré, porque ya sabes, todos te juran y perjuran que no. Cuando me enteré yo me separé de él, ya teníamos a Alex cuando me enteré la primera vez, ya sabrás, me pidió perdón, me dijo que ya no iba a volver a pasar y yo alguna vez en la vida le había dicho que nunca lo iba a perdonar de eso, pero como ya teníamos a Alex la verdad es que sí. Cambias como mamá, pensando en la familia y todo, le di la oportunidad, volvimos. Duramos separados como tres meses”, detalló.

Esta situación se habría vuelto insostenible a tal punto que la única solución viable para una crianza sana junto a sus hijos fue el divorcio: “Después de eso, lejos de que realmente fuera una oportunidad de ya no volverlo a hacer más bien como que agarró la confiancita, al rato me enteraba yo de otra cosa y de otra cosa hasta que me dijo: ‘¿Sabes qué? Así es, así es este medio y así va a ser’. Fue cuando yo ya le dije que no podía con esas cosas y la verdad no, no puedo con esas cosas, para qué íbamos a estar ahí viviendo, sufriendo, tampoco era lo que yo quería que mis hijos vieran”, finalizó.

