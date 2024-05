“The Apprentice”, la película sobre Donald Trump, genera polémica en el Festival de Cannes

El Festival de Cine de Cannes continúa, y una de las películas en competencia por la Palma de Oro es “The Apprentice”, protagonizada por Sebastian Stan y que muestra una etapa en la vida del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. Al término de la proyección en el Gran Teatro Lumiere el público ovacionó durante ocho minutos a miembros del elenco y al director Ali Abbasi, pero poco después se dio a conocer que Trump está en total desacuerdo con lo expuesto en el filme.

Steven Cheung, el portavoz principal de Trump, envió un comunicado a Variety en el que se destaca lo siguiente: “Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desacreditadas durante mucho tiempo…esto es una interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood, que saben que el presidente Trump retomará la Casa Blanca y vencerá a su candidato elegido, porque nada de lo que han hecho ha funcionado”.

Cheung no dejó de criticar la película, e informó que emprenderán acciones legales contra los productores de “The Apprentice“: “Esta ‘película’ es pura difamación maliciosa, no debería ver la luz del día y ni siquiera merece un lugar en la sección de películas directamente hechas para DVD de una tienda de descuento que pronto cerrará; pertenece a la fogata de un contenedor de basura…Presentaremos una demanda para abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos supuestos cineastas”.

“The Apprentice” muestra a Donald Trump (Stan) en su juventud, cuando era desarrollador de bienes raíces. Es asesorado por Roy Cohn (Jeremy Strong), el abogado defensor que fue asesor principal de las investigaciones del Senado de Joseph McCarthy en los años 50 sobre presuntos comunistas. Hay también una polémica escena en la que Trump viola a su esposa Ivana (Maria Bakalova); en 1990 el ex presidente negó que eso haya ocurrido. La película, que contiene la leyenda “inspirada en hechos reales”, aún no tiene fecha de estreno en Estados Unidos, ya que está a la venta a compañías distribuidoras.

El actor Sebastian Stan, el director Ali Abbasi y la actriz Maria Bakalova posan para los fotógrafos el día de la presentación de la película “The Apprentice”, en competencia por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP)

En la conferencia de prensa para promover la película, Ali Abbasi fue cuestionado sobre las demandas que podría generar este trabajo, y respondió lo siguiente: “Todo el mundo habla de que (Donald Trump) demandó a mucha gente, aunque no de los resultados exitosos de esas demandas. No creo necesariamente que esta sea una película que a Trump no le guste, no creo que a él necesariamente le guste, pero creo que se sorprendería. En realidad, esta no es una película sobre Donald Trump, es realmente una película sobre un sistema y la forma en que el poder corre a través del sistema. Roy Cohn era un experto en utilizar ese sistema; él le enseñó a Donald Trump”.

