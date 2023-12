Greta Gerwig, la directora de Barbie, presidirá el jurado del festival de Cannes

Greta Gerwig presidirá el jurado del Festival de Cannes. La directora de Barbie fue nombrada este jueves como presidenta del jurado de la próxima edición, la número 77, del evento cinematográfico, uno de los más importantes del mundo.

“El Festival de Cannes está encantado y orgulloso de dar la bienvenida a la directora, guionista y actriz estadounidense Greta Gerwig como Presidenta del Jurado en su 77° edición”, anunció el festival en una publicación en su cuenta de Instagram.

El festival describió el trabajo de la directora como el de “una heroína” que logró revolucionar el status quo de la industria del cine en un comunicado en su página web.

“Ayer, embajadora del cine independiente estadounidense, hoy en la cima del éxito de taquilla mundial, Greta Gerwig logra combinar lo que antes se consideraba incompatible: ofrecer éxitos de taquilla artísticos, reducir la brecha entre el arte y la industria” destaca el comunicado de Cannes.

“En menos de quince años, Greta Gerwig ha ganado reconocimiento en el cine americano y mundial”, agrega.

Primera directora estadounidense en Cannes

Greta Gerwig sucederá al director sueco Ruben Östlund al frente del jurado de Cannes y se convertirá en la segunda mujer estadounidense en ejercer este rol, después de la actriz Olivia de Havilland, y la primera cineasta estadounidense en ocupar el puesto.

La directora de 40 años de edad también será una de las personas más joven en ocupar el puesto tras la actriz Sofía Loren, que lo hizo con 31 años en 1966.

Gerwig será también la primera mujer desde la actriz y directora australiana Cate Blanchett, quien en 2018 encabezó el jurado del prestigioso festival.

El Festival de Cannes aún no ha anunciado el resto de su jurado para la edición de 2024 ni las películas de la selección oficial.

Además de Barbie, Gerwig se dirigió a Lady Bird (2017) y Mujercitas (2020). Actualmente, trabaja en una adaptación de Las crónicas de Narnia para Netflix.

Robar protagonismo

Con el anuncio de Gerwig como presidenta del jurado del mayor festival de cine del mundo, Cannes le robó el protagonismo a su competidor más joven, la Berlinale, que se realizará en febrero.

Esta semana, el Festival Internacional de Cine de Berlín anunció que la actriz Lupita Nyong’o presidirá el jurado internacional de la 74 edición de la Berlinale.

El lunes, los codirectores de la Berlinale se mostraron “felices y orgullosos” de que Nyong’o haya aceptado su invitación para presidir el jurado de la 74 Berlinale.

“Lupita Nyong’o encarna lo que amamos del cine: versatilidad a la hora de abarcar diferentes proyectos, el dirigirse a diferentes púbicos y, al mismo tiempo, una consistencia claramente visible en sus papeles, por muy diferentes que sean”, afirmaron Mariëtte Rissenbeek y Carlo Chatrian, directores del festival, en un comunicado.

En 2014, Nyong’o ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en 12 años de esclavitud, de Steve McQueen, que también le valió, además del Oscar en 2014 a la Mejor Actriz de Reparto, el Screen Actors Guild Award, el Critics’ Choice Award, el Independent Spirit Award y el NAACP Image Award.

En 2018, encarnó por primera vez a la guerrera Nakia en la película de Marvel Black Panther, y también apareció en la secuela Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Sus otros éxitos en la pantalla incluyen Us, Little Monsters, Queen of Katwe, Star Wars: The Force Awakens y la película de terror The 355.

Próximamente asumirá un papel en la serie spin-off de la franquicia de terror A Quiet Place: Day One.

