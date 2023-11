Taraja Ramsess, actor de Black Panther, falleció junto a sus tres hijos en trágico accidente

Taraja Ramsess, actor de riesgo que trabajó en las películas ‘Black Panther’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’ de Marvel, y sus tres hijos fallecieron en un accidente automovilístico.

La noche del 31 de octubre, el histrión, de 41 años, conducía una camioneta en la que se encontraban su niña SunDari, de 13 años, su pequeño Kisasi, de 10, y su recién nacida Fuji, de dos meses, de acuerdo con Daily Mail.

Según la investigación inicial, Ramsess tomó una rampa de salida en la Interestatal 20, en el condado de Dekalb, en Georgia, Estados Unidos, y chocó con un remolque averiado que se encontraba estacionado en el carril izquierdo.

El artista, SunDari y Fuji murieron inmediatamente, mientras que Kisasi fue trasladado al hospital estatal en estado crítico; sin embargo, su abuela paterna, Akili Ramsess, informó posteriormente su deceso.

“Kisasi Adebayo se une a su padre Taraja y a sus hermanas, SunDari y Fuji, en su viaje. Que Dios bendiga a todas sus almas. Se les echará de menos a todos”, escribió en Instagram el 4 de noviembre.

En un ‘post’ de la red social, la madre de la estrella de Marvel, Akili Ramsess, le dedicó unas emotivas palabras para decirle adiós después de lo sucedido. “Todos los que lo conocieron y se reunieron con él saben lo especial que era Taraja. Tenía una profunda capacidad de amar y quería a sus hijos más que a nadie”, apuntó.

“Le encantaban las artes marciales, las motos y todo lo relacionado con el cine. Tenía un sentido del humor muy divertido y a la vez perverso, pero podía ser de lo más cursi”, añadió. Akili asimismo se refirió a SunDari: “‘Sunny’, como la llamaban, también reflejaba esa luz especial. Divertida y le encantaba bailar. ¡Oh, Dios! ¡No puedo creer que se hayan ido!”.

En esta misma misiva, ella explicó que en el incidente sobrevivieron dos de sus nietas, la de tres años, Shazia, permanecía hospitalizada recuperándose “con heridas leves”. No especificó si también son hijas de Taraja. En su perfil de la plataforma digital, Lisa Ann Wilson, actual pareja del actor y madre de Fuji, dio a conocer que el funeral de ellos, SunDari y Kisasi, se realizaría la tarde del domingo 5 de noviembre.

Además de aparecer a cuadro, Taraja Ramsess laboró en la industria cinematográfica en el departamento de arte, a menudo como decorador, en más de 43 proyectos, incluido ‘The Hunger Games: Catching Fire’, indica IMDB. Luego de su defunción, la directora y guionista Ava DuVernay lo homenajeó en Instagram: “Caminaba como un rey y, para mí, siempre actuó como tal”.

“Formaba parte de nuestra tripulación en Array. Anoche nos dejó para siempre de una forma que hace que los corazones de todos los que lo conocíamos se rompan en mil pedazos”, dijo.

Black Panther tendrá su propio videojuego

EA ha anunciado que el próximo superhéroe en recibir su propia adaptación de videojuego será Black Panther. Esta noticia se ha dado a conocer junto con el lanzamiento de su nuevo estudio llamado Cliffhanger, con sede en Seattle, Estados Unidos, que se encargará de desarrollar este proyecto.

Cliffhanger se centrará en la creación de videojuegos de alta calidad (AAA) para Electronic Arts. Su primer proyecto en desarrollo es un videojuego de Black Panther, que será completamente original y se presentará en una perspectiva en tercera persona diseñada para un solo jugador. La colaboración con Marvel Games promete una experiencia única.

A pesar de que Cliffhanger es un estudio relativamente nuevo en la industria, cuenta con un equipo de talentosos profesionales que han trabajado en franquicias de renombre, como Halo, God of War y Call of Duty. El líder del estudio, Kevin Stephens, anteriormente formaba parte de Monolith Productions y es conocido por su trabajo en Middle-Earth: Shadow of Mordor.

