Jaime Munguía revela “factor” que pudo haber influido en su derrota contra Canelo Álvarez

Jaime Munguía reveló que tres semanas antes de la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez sufrió un pequeño corte durante su preparación y cree que este “factor” pudo haber influido en su derrota contra el tapatío el pasado cinco de mayo.

En una entrevista en el canal Un Round Más, Munguía comentó que esta pequeña lesión hizo que se perdiera varias sesiones de sparring, pero no quiere que lo sucedido suene como excusa porque llegó bien preparado para el combate con Canelo Álvarez.

“Nunca lo he comentado ni se lo he dicho a nadie, y no es una excusa, no quiero poner excusas, la pelea se hizo bien. Cuando faltaban tres semanas para la pelea, en un sparring hubo un pequeño cortecito, entonces dejé de hacer sparring, perdí como unos cuatro o cinco sparrings y siento que tal vez pudo haber sido un factor. En el cuarto-quinto round me empecé a sentir un poquito cansado, fue cuando bajé la intensidad. Además, tiene la experiencia, me estuvo golpeando los brazos, me bajo mucho la intensidad de mi jab”, dijo.

Canelo Álvarez mandó a la lona a su compatriota Jaime Munguía en el cuarto asalto de la pelea en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

“No fue un corte, me había cortado Ryder y luego en el sparring me volvieron a abrir un poquito y le bajé la intensidad. Entonces ya las últimas semanas como que más fuertes las cerré bien porque seguí trabajando fuerte, pero le bajé al sparring, entonces siento yo que eso pudo influir un poquito, que no es una excusa, llegué bien, llegué en las mejores condiciones y entrené fuerte, trabaje fuerte y pues eso fue lo que pasó”, añadió.

Canelo Álvarez y Jaime Munguía protagonizaron un gran enfrentamiento al público presente en Las Vegas en una pelea histórica porque dos mexicanos por primera vez disputaron los cuatro cinturones. El tapatío comenzó perdiendo los tres primeros asaltos, pero en el cuarto mandó a la lona al nativo de Tijuana con un uppercut y comenzó a dictar el ritmo de la pelea desde ese momento.

Munguía valientemente pudo conectar en algunas ocasiones al campeón de cuatro divisiones con buenas combinaciones de golpes, pero la experiencia de Canelo Álvarez fue determinante. Al final, el tapatío le propinó su primera derrota de su carrera al joven tijuanense por decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 115-112).

JCanelo Álvarez defendió nuevamente su campeonato indiscutido ante un aguerrido Jaime Munguía. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por ahora se desconoce cuáles serán los próximos planes para Jaime Munguía, pero su buena actuación frente al tapatío seguramente le abrirá las puertas a grandes enfrentamientos en la división de las 168 libras. Además, no descarta una posible revancha en el futuro.

Jaime Munguía, de 27 años, por primera vez en su carrera experimentó lo que es ser derrotado y admitió que se sintió muy mal. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

