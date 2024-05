La indignación del promotor de Jaime Munguía a la teoría de que el Canelo no quiso noquearlo

Ya han pasado varios días del combate entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía. En aquella pelea desarrollada en Las Vegas, el tapatío se llevó la victoria sobre el tijuanense. Munguía se mantuvo en pie hasta el final, pero hay teorías que indican que el Canelo no quiso noquearlo. El promotor de Jaime respondió a ellas.

Una de las teorías que ha ganado mucha fuerza fue sustentada en un video publicado en las redes sociales. En el material se muestra al Canelo conectando fuertemente el rostro de Munguía en el último round. Cuando el tijuanense comenzó a tambalear, el tapatío lo sujetó. Esta acción fue interpretada como que el Canelo no quería que su rival se fuera a la lona.

🚨 Último round | Canelo pudo noquear a Munguia pero lo sostiene para darle un respiro.



🇲🇽 Realmente no quiso manchar la carrera de un joven boxeador mexicano al noquearlo.



🥊 Máximo respeto para Saúl pic.twitter.com/6cLqlPPJqf — Marc Perez (@MarcPerez1_) May 5, 2024

Este video fue ampliamente difundido a través de las redes sociales. El material llegó a ojos de Fernando Beltrán. El promotor de Jaime Munguía se indignó ante esta teoría sobre la pelea en Las Vegas.

“Se me hace ridículo eso de que digan que lo agarró para no caer. Primero, no se iba a caer, no estaba cayendo, eh, acabó de pie, estaba en buenas condiciones, y segundo, ningún peleador deja ir a su presa, o sea, la verdad, probablemente Saúl tiene una combinación, probablemente lo agarró para no tener respuesta, no sé, no sé, o sea, en el boxeo se dan muchas cosas, pero no“, dijo el promotor en declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Munguía en el corazón de los mexicanos

Fernando Beltrán reconoció que, a pesar de no haber ganado el combate contra Saúl Álvarez, la entrega de Jaime Munguía fue elogiada por los espectadores del boxeo y el tijuanense dejó buenas impresiones en su pelea contra uno de los mejores boxeadores de la década.

“No ganamos cuatro cinturones, pero ganamos el corazón de todos los mexicanos, es un muchacho que es el campeón del pueblo (Jaime Munguía), sin lugar a dudas, y sin lugar a dudas es el futuro del boxeo mexicano”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Canelo le puso precio a su pelea con David Benavídez

– David Faitelson insinuó que el Canelo Álvarez es una persona sin educación y poco inteligente

– FIB ordena a Canelo Álvarez defender sus títulos contra el cubano William Scull a continuación

– Edgar Berlanga quiere ser el siguiente para Canelo Álvarez y asegura que su pelea pasará a la historia