David Faitelson insinuó que el Canelo Álvarez es una persona sin educación y poco inteligente 

Antes de que se desarrollara el combate entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía, se generó cierta polémica en los medios por el presunto veto sobre David Faitelson que le impedía cubrir el combate. Luego de la pelea en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Faitelson reaccionó a los obstáculos que recibió para cubrir el evento.

Horas antes de que se desarrollara la pelea entre el Canelo y Munguía, a través de las redes sociales hicieron la denuncia pública del veto a David Faitelson. Aunque Saúl Álvarez se lavó las manos al respecto, David Faitelson si le dejo un par de recados al peleador tapatío.

“Me dijeron que mi credencial para cubrir la pelea había sido denegada la noche anterior. Primero, debo admitir, me invadió un poco de tristeza, luego de rabia, y al final entendí que no pasaba nada. Soy totalmente responsable de mis críticas y declaraciones periodísticas...”, explicó Faitelson en TUDN.

@DavidFaitelson_ explica lo sucedido en Las Vegas, en la pelea de Canelo



#FaitelsonSinCensura en vivo por TUDN

Faitelson no pudo ingresar al recinto deportivo. Eso hizo que el polémico analista tuviera que participar de la transmisión en un set improvisado. Faitelson había sido anunciado con antelación para la cobertura de esta pelea.

David Faitelson insinúa que Canelo es poco inteligente y sin educación

Una de las posibles razones por las que David Faitelson fue vetado de la pelea en el T-Mobile Arena de Las Vegas, es porque el analista es uno de los detractores más recurrentes en la carrera de Saúl Álvarez. Tras la decisión de negarle el acceso al recinto deportivo, Faitelson cuestionó la educación y al inteligencia del Canelo.

“Puedo generar diversas reacciones, sobre todo en personas que no tienen capacidad e inteligencia para entenderlo. El dinero te da muchas cosas, pero no te da educación, no te da inteligencia. El dinero te da poder, está bien, no estoy aquí para flagelarme, tampoco intento convertirme en un mártir, lo que más me molesta es la mentira“, sentenció.

Por su parte, cuando Saúl Álvarez fue cuestionado sobre este inconveniente con la acreditación de David Faitelson, el tapatío se lavó las manos. Aunque aseguró que no maneja estos trámites, Canelo consideró que Faitelson tiene razones suficientes para ser vetado.

“Si la empresa lo vetó, sus motivos debe tener también, es una persona que desacredita cada una de mis peleas entonces para qué lo quieren aquí, creo que la empresa tiene muchos motivos (…)Tengo mucha paz en mi cabeza, no soy yo el que se encarga de eso”, dijo el Canelo.

CANELO YA HABLÓ



Ojo a la respuesta del Canelo después de lo revelado en Los Informantes de RÉCORD+ sobre un veto a Faitelson para su pelea:



"Es una persona que desacredita cada una de mis peleas, ¿entonces para qué lo quieren aquí?"



@EnriqueVonBeas

