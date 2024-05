Canelo Álvarez habló sobre el presunto veto a David Faitelson

Cada vez falta menos para que Saúl Álvarez se enfrente a Jaime Munguía en el el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Este 4 de mayo varios medios estarán al pendiente del combate del tapatío. Sin embargo, David Faitelson habría sido vetado por Canelo en esta pelea. El propio Saúl Álvarez tuvo que aclarar esta situación.

Para nadie es un secreto que la relación entre el Canelo Álvarez y David Faitelson no es la mejor. El polémico analista ha sido uno de sus detractores a lo largo de su carrera. Estos constantes señalamientos le habría pasado factura en esta pelea.

“Por ahí me enteré también. Canelo también vetó de su pelea a David Faitelson. Al ser su propio promotor sus desplantes, soberbia y berrinche lo llevan a estás ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Si Canelo campeón mundial de la soberbia. Los grandes admiten todo tipo de críticas. Los chiquitos aunque millonarios amargados. Que pena me vuelves a dar…, explicó Fernando Schwartz en sus redes sociales.

"Por ahí me enteré también. Canelo también vetó de su pelea a David Faitelson. Al ser su propio promotor sus desplantes, soberbia y berrinche lo llevan a estás ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Si Canelo campeón mundial de la soberbia. Los grandes admiten todo tipo de críticas. Los chiquitos aunque millonarios amargados. Que pena me vuelves a dar…, explicó Fernando Schwartz en sus redes sociales.

David Faitelson había sido anunciado por TUDN para la transmisión de este combate. El polémico analista iba a participar del análisis junto a Carlos Zar Aguilar, Ricardo Finito López, Marco Antonio Barrera y Mariana Barby Juárez.

¿Qué dijo Canelo sobre el veto de Faitelson?

En medio de esta incertidumbre, Saúl Álvarez fue cuestionado sobre esta presunta restricción sobre David Faitelson a tan sólo horas de que se desarrolle la pelea. El Canelo se lavó las manos al asegurar que esa decisión no le compete.

“Para nada, la empresa es la que se encarga de eso, yo no me encargo de eso, estoy metido en lo mío, concentrado en lo que debo hacer“, dijo Saúl Álvarez en un video publicado por el Izquierdazo.

Además, Saúl Álvarez reconoció que, aunque no sabe las razones puntuales de esta restricción, si está consciente del personaje y sus polémicos comentarios que difunde constantemente a través de sus cuentas personales. En este sentido, el Canelo apoyó la decisión de la organización.

👀 ¿Canelo vetó a David Faitelson para la pelea contra Jaime Munguía?



👀 El campeón aclara la situación #CaneloMunguia pic.twitter.com/P4mqpDNJjR — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) May 2, 2024

“Si la empresa lo vetó, sus motivos debe tener también, es una persona que desacredita cada una de mis peleas entonces para qué lo quieren aquí, creo que la empresa tiene muchos motivos (…)Tengo mucha paz en mi cabeza, no soy yo el que se encarga de eso”, concluyó.

