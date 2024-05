Jaime Munguía toma posición tras altercado de Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya: “No me meto”

Jaime Munguía tomó una posición neutra después del altercado que tuvo su promotor Óscar de la Hoya y Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la conferencia de prensa final de su pelea de este sábado 4 de mayo en Las Vegas contra el tapatío.

En declaraciones a la prensa luego del incidente, Munguía expresó que solo plenamente concentrado en la pelea y que los problemas que puedan tener De la Hoya con Canelo Álvarez son asunto de ellos y no tienen nada que ver con él.

“Yo pienso que (tengo) más ojos para la pelea. Ellos lo que tengan, yo no me meto. La verdad que son problemas de ellos. Yo no me meto”, dijo.

Canelo Álvarez se salió de sus casillas al escuchar las palabras de Óscar de la Hoya. Fotos Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“La verdad ya no me fijo en eso, yo creo que es algo que puede pasar en cualquiera de los dos lados. Si yo lo agarro lo puedo noquear, si él me agarra también lo puede hacer, nadie está exento de eso, pero creo que va a ser una gran pelea”, añadió.

Óscar de la Hoya y Saúl ‘Canelo’ Álvarez casi llegan a las manos en la conferencia de prensa final luego de que el promotor leyera un papel donde se desahogó por los constantes insultos del mexicano durante la promoción de la pelea con Jaime Munguía y le pidió respeto porque su compañía fue quien lo convirtió en una estrella mundial.

Cuando fue el turno del campeón indiscutido de 168 libras de hablar en el podio, los insultos de su parte continuaron y acusó públicamente al promotor de intentar robarlo a él y a los peleadores que promueve en Golden Boy Promotions.

“Es lo único que hace este hombre, ser una lacra en el boxeo, robarle a los boxeadores, el que esté con él meta a sus abogados porque seguro los está robando, es a lo único que viene al boxeo y a robarle la atención a Munguía, no viene a promoverlo”, declaró el mexicano.

Óscar de la Hoya después comentó a la prensa que ahora sabe cómo meterse en la cabeza de Canelo Álvarez y que espera que haya funcionado haberlo sacado de sus casillas porque eso sería perjudicial para su concentración antes de la pelea con Munguía.

Canelo Álvarez llamó ladrón a Óscar de la Hoya frente a los medios presentes en la conferencia. Fotos Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Los problemas entre el tapatío y De la Hoya comenzaron cuando el mexicano firmó un histórico acuerdo de $365 millones de dólares por sus próximos 11 combates con la empresa DAZN. Según el campeón indiscutido, tanto Golden Boy Promotions y la plataforma tomaban decisiones sin que él se enterara, por lo que tomó la decisión de demandarlos en 2020 por incumplimiento de contrato.

El mexicano exigió una compensación por más de $280 millones en daños y perjuicios, y se declaró agente libre. Aunque todas las partes llegaron a un acuerdo, la relación entre Canelo Álvarez y Óscar De la Hoya no terminó de la mejor manera y ahora cada vez que tienen la oportunidad ambos se critican públicamente.

