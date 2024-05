El “Conejo” Pérez dice que Cruz Azul debe ganarle al América como sea

Con la trayectoria que le precede y más allá de que su experiencia como directivo de Cruz Azul no resultó como hubiera deseado, Óscar “Conejo” Pérez, no puede sustraerse a la adrenalina que se vive en el entorno de la afición cruzazulina y establecer ante La Opinión, que la Máquina Celeste debe ganar como sea en la final al América, sin importar las formas y los métodos, sino simplemente ganar.

“Aquí lo único que deben hacer los chavos es ganar, solo pensar en ganar, no hay otro camino, creo que se merecen estar ahí, pero ahora es una gran responsabilidad para todos en este partido con un rival que siempre ha sido un duro adversario”, expuso.

1927 ➡️ 2024

Hoy hace 97 años nació el Club de Futbol Cruz Azul.

¡Feliz día a todos los que somos #AzulDePorVida! pic.twitter.com/FFrfZpbNRK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 22, 2024

Óscar también aprovechó la llamada telefónica de esta casa editorial para rechazar la versión que circula en redes sociales y en el entorno de la afición americanista respecto a que la playera de las Águilas asusta a la del Cruz Azul.

“No, para nada, al contrario, el equipo debe demostrar todo lo que ha hecho en el torneo, han hecho un gran torneo, es un bonito escenario. Hay cuentas por ajustar con el América, yo creo que la motivación tendría que estar a full y dar lo mejor. Yo creo que los chavos se van a brindar y van a dar un gran partido.

Inclusive reforzó su punto de vista al señalar que es la gran oportunidad de cobrarse todas las afrentas que han tenido en los últimos años: “Creo que es una oportunidad de revancha, la oportunidad de poderle ganar al América. Una final es de esos partidos que todo mundo hubiera querido jugar, yo nunca tuve la suerte de encontrármelos en una final y hoy ellos están con esa oportunidad, ojalá que lo hagan muy bien.

Respecto a que debe hacer o no hacer Cruz Azul para salir adelante de estos dos complicados duelos en los momentos en que las estadísticas favorecen al equipo dirigido por el brasileño André Jardine: “Obviamente, lo que no debe hacer es dudar, al contrario, deben salir con la misma convicción que han salido en todos los juegos, en todo el torneo, creo que eso les va a ayudar mucho”.

Al mismo tiempo negó que Cruz Azul sea el único equipo que tiene mucho por ganar y nada que perder y basó su punto de vista en el hecho de que el prestigio de los dos equipos no da para especular o jugar con medias tintas.

“Los dos equipos tienen mucho por jugar, uno sabe que es un clásico y estos partidos se tienen que ganar sí, o sí, muchas veces no se dan, muchas veces si se da, pero también en algunas otras no te salen las cosas, pero siempre se debe intentar vencer al America. Creo que no caben en esta clase de partidos las apariencias.

Hace unas horas, Rubén Omar Romano daba a este periódico un 60/40 a favor del América en sus pronósticos ¿Lo ves así con esa diferencia?

Yo veo sobre todo al América que no está llegando en su mejor momento. Creo que Cruz Azul cierra mejor en el torneo, no obstante lo que pasó contra Monterrey, sabemos que así se juega una liguilla, donde América también tuvo problemas, es cierto que está un poquito por encima el América, pero sin duda va a ser un lindo partido

La nueva cara de Cruz Azul

El llamado “Conejo” Pérez, con una gran trayectoria en Cruz Azul, campeón en el torneo Invierno 1997 y actor principal en muchos Clásicos Jóvenes contra el América, también aceptó hablar de esta nueva cara de Cruz Azul, después de que en el torneo pasado bajo su gestión fue debut y despedida como director deportivo.

“Yo di lo mejor de mí en Cruz Azul y les mando un fuerte abrazo, han saneado el grupo, se ve un grupo con armonía, con unión, un grupo contento, me da mucho gusto que todos los pendientes que tenía la directiva con los chavos los haya arreglado y eso se refleja en la cancha, porque se ven contentos, se ven dispuestos, se ven en armonía y eso les ha ayudado a lograr todo esto.

El ex director deportivo de la Máquina, también reconoció con firmeza que Cruz Azul tiene prohibido perder contra el América: “Obvio, claro que sí, sería muy duro, sería un gran fracaso, a pesar del buen torneo que hicieron, porque uno sabe que estando en Cruz Azul uno tiene que buscar siempre trascender y siempre ganar como es el compromiso y la responsabilidad que tienen dos que llegan a Cruz Azul y los que algún día estuvimos ahí.

También reconoció que lo menos que se les puede exigir en la cancha es no dejar la piel y brindarse al cien por ciento: “Claro, más que eso, creo que lo que menos que pueden hacer es brindarse al ciento por ciento en la cancha, dar lo mejor y después los resultados como donde puedes ganar o puedes perder, pero siempre dando lo mejor, sin duda tienen un bonito reto, una bonita oportunidad, pero no tienen más que pensar que en ganar.

¿Cómo sea, pero solo pensar en ganar?

Así es

¿Inclusive por lo legal o lo ilegal como dicen los argentinos?

Como sea, tienen que ganar como sea y con lo que sea

#Antecedentes 📊



Estas son las cifras que ha dejado el duelo entre el @CruzAzul y el @ClubAmerica ⚽️



¿Quién sacará la ventaja en la Ida de #LaHistórica 🤔? pic.twitter.com/30IGeSpdTg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 23, 2024

