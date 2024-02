El “Conejo” Pérez aprendió a lo rudo y pagó un alto precio en Cruz Azul

No obstante que han pasado ya algunos meses desde su salida de la dirección deportiva de Cruz Azul, la realidad es que Oscar ‘Conejo” Pérez sigue como tema de conversación en las redes sociales de los seguidores cementeros, en donde unos lo respaldan por la gran imagen que tuvo como jugador y otros buscan culparlo de que la escuadra cementera no tuviera un buen rendimiento bajo su gestión como dirigente.

Por esa razón, en entrevista para La Opinión, el famoso ‘Conejo’ Pérez, reconoció que al final de cuentas para definir su proceso como dirigente es que: “Tuve que pagar un alto precio por la falta de experiencia para asumir un cargo de esta naturaleza y este fue no seguir dentro de la organización. Se puede decir que aprendí a lo rudo, pero jamás me arrepentiré de haber estado en esta faceta dentro de un equipo tan importante”, señaló.

–¿Cómo definirías tu paso como directivo por Cruz Azul?

Fue regular, me hubiera gustado que hubiera sido diferente, pero al final no se dio y ahora estamos a la espera de lo que pueda seguir. A

-¿No crees que te llegó demasiado pronto la oportunidad de ser directivo en la máquina y que te falte un poco más de experiencia?

Obviamente faltó mucho por conocer, pero al final se dio en el momento que se tenía que dar, no se le podía decir que no esa oportunidad, traté de hacer lo mejor posible, y al final no alcanzó, no resultó como uno quería, pero me dejó mucha enseñanza, mucho aprendizaje, y seguramente si hay una segunda oportunidad en algún lugar, yo confío y creo que será diferente

-¿Fue muy complicado, aprendiste a lo rudo en el cargo como directivo?

Sí, el entorno no es nada fácil, uno sabe que es complicado y en el camino fui aprendiendo, vi muchas cosas y creo que ahorita soy otro, porque todo lo que viví, todo lo que pasé me dejó mucha enseñanza que seguramente en un futuro, será totalmente distinto, hay muchas complicaciones que uno a veces como jugador o cuando estás fuera de ese ambiente, Odesa área uno desconoce y bueno ahorita ya las conozco

-¿Fue algo similar a la política?

Sin duda, pero eso no me va a cambiar, yo voy a tratar de trabajar siempre como como conocido, muy abierto, sin ningún temor, sin ningún problema, yo estoy tranquilo, creo que aprendí mucho ya me habían dicho que de estar ahí es como estar en la política

-¿Acostumbrado a todo lo que se maneja, a lo que fueron los golpes bajos?

Bueno, pues obviamente mucha gente quiere estar en el puesto, mucha gente quiere entrar ahí dentro y fuera de lugar que quiere apostar por ese cargo, a mí en su momento me tocó estar ahí y sí, fue duro el momento, pero bueno, creo que se dio cuando se tenía que dar.

-¿Te sacaste la rifa del tigre sin comprar boleto?

La verdad yo creo que sí, pero al final de cuentas todo bien estuvo bien, uno aprendió a lo rudo, pero no me arrepiento de nada, así se presentó el camino y fue una transición del club en el manejo administrativo, fue una transición que se tuvo que hacer, que mueve muchas cosas y dentro de complicó todo, pero insisto, no me arrepiento de nada.

-¿No arriesgaste la imagen que tenías como jugador por ocupar este puesto el Cruz Azul?

Mucha gente podrá decir que sí, pero no, la verdad es que mucha gente como tú, que me conoce y sabe cómo soy como persona, pero bueno al final no salieron las cosas como uno lo esperaba, como me hubiera gustado, pero ya está, no pasó nada.

-¿No fue demasiado esfuerzo para tan poca cosecha?

Uno puso lo mejor de sí mismo, obviamente si fue un estrés bastante fuerte, sobre todo por las publicaciones en redes sociales, pero al final creo que fue más positivo que negativo lo que viví y al final, mi imagen no salió afectada, porque la gente me conoce y sabe cómo soy

-¿En tu etapa de directivo que le faltó a Cruz Azul?

Elegir bien en cuanto a jugadores, tratamos de adaptarnos a las circunstancias de lo que se pedía en ese momento, y creo que en lo deportivo, el equipo hacía buenos partidos, creo que el funcionamiento del equipo era bueno, pero tú sabes que los resultados al final de cuentas son los que mandan y no los encontramos, por lo que al final nos tuvimos que ir.

-¿Cuándo llegó el ‘Tuca’ Ferretti quiso tomar demasiado el poder dentro del equipo?

No para nada, él estaba muy bien, muy tranquilo, fue muy agradable haberlo conocido. De este lado, es un profesional, hoy lo conozco más y uno entiende porque ha logrado lo que ha logrado, pero al final los resultados son los que mandan y que marcaron el destino del equipo y el de nosotros. Aunque hay que recordar que el torneo fue complicado, no tuvimos a los seleccionados en las primeras fechas y después todo fue creciendo en la forma que no esperábamos.

-¿En una autocrítica, qué es lo que te faltó y en qué fallaste como directivo?

La realidad es que lo atribuyo mucho a que obviamente no tenía la experiencia para estar ahí y obviamente el costo de ello, fue ya no seguir en Cruz Azul

