Shakira revela que el grupo Maná se negó a grabar con ella la canción “La Tortura”

Shakira continúa con la promoción de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, compuesto por muchos temas grabados en colaboración con otros artistas. Pero ahora la cantante dio a conocer que hace 20 años sufrió el rechazo del grupo Maná, pues ella propuso que colaboraran en la canción “La Tortura”, primer sencillo del disco Fijación Oral Vol. 1.

En una entrevista para el podcast “La Música” la cantante colombiana relató esa experiencia: “Me acuerdo que cuando invité a Alejandro Sanz a hacer “La Tortura” había invitado a Maná, y me dijeron que no. Después ya me invitaron ellos a hacer “Mi Verdad”, pero en ese momento, cuando invito a Alejandro, que además fue un acierto, no había colaboraciones y el reguetón estaba empezando; era una cosa que estaba muy segregada a Puerto Rico”.

La canción ocupó el número 23 de la lista Hot 100 de Billboard, pero también fue número 1 en los charts de música latina. Hasta ahora es uno de los temas que no pueden faltar en el setlist de Shakira cuando se presenta en concierto. “Recuerdo que tuvo mucho éxito en España -dijo-, pero en España todavía no sonaba el reguetón, había muchos prejuicios contra el reguetón, y “La Tortura” era un reguetón. Lo que pasa es que lo metimos a Alejandro Sanz para disimular un poquito”.

Las cosas no terminaron mal entre Shakira y Maná, porque ella aceptó gustosa participar en el tema “Mi Verdad”, grabado en 2015 y que tuvo un buen éxito en las listas. La colombiana (quien aparece embarazada de su segundo hijo Sasha en el videoclip de esa canción) publicó entonces en sus redes sociales el mensaje: “Fher, gracias por invitarme a ser parte de esta gran canción y magnífica experiencia, ¡los respeto y quiero!”

La gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira comenzará el 2 de noviembre en Palm Desert, California, pero ella acaba de agregar una fecha al tour. El 21 de diciembre se llevará a cabo el Festival Bésame Mucho en el Dodger Stadium de Los Ángeles, y la cantante forma parte del cartel, junto con reconocidos artistas y grupos como Juanes, Hombres G, Enrique Iglesias y Pitbull.

