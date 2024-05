Trump asegura que los inmigrantes están “construyendo un ejército” y se compromete a deportarlos

Durante un mitin de campaña efectuado en el sur del Bronx, el republicano de 77 años intensificó sus ataques en contra de los inmigrantes y, sin pruebas, afirmó que extranjeros de diversas partes del mundo están arribando a Estados Unidos con el objetivo de integrar un grupo que ponga en riesgo la seguridad nacional.

“Vienen de África. Vienen de Asia. Vienen de todo el mundo. Vienen de Medio Oriente, Yemen… Y si miras a estas personas, ¿las viste? Están en buena forma física. Tienen entre 19 y 25 años. Casi todos son hombres y parecen estar en edad de pelear.

Creo que están formando un ejército… quieren atraparnos desde dentro“, expresó.

Acto seguido, el magnate neoyorquino reiteró su promesa de ponerle fin al problema al implementar una deportación sin precedente.

“Están construyendo algo. Tienen algo en mente. Vamos a terminar con todo eso. Pondré en marcha la operación criminal de deportación más grande en la historia de nuestro país, porque esta situación es insostenible”, indicó.

Sin embargo, hace unas semanas, Trump ya había mencionado algo similar durante una entrevista radiofónica, sólo que en esa ocasión apuntó directamente hacia los inmigrantes provenientes de China.

Miles de inmigrantes continúan introduciéndose cada semana a territorio estadounidense. (Crédito: Eric Gay / AP)

De hecho, los recientes comentarios del expresidente de la nación se produjeron después de que un proyecto de ley fronterizo bipartidista planteado en Senado fuera rechazado por segunda ocasión mediante una votación.

Situación que causó un tremendo malestar en Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, quien responsabilizó a Donald Trump de haber confabulado con los republicanos para que el proyecto no avanzará.

“La única razón por la que los republicanos se echaron atrás en este proyecto de ley no es que no fuera lo suficientemente fuerte, sino que Donald Trump dijo que quería caos en la frontera, eso no les gusta”, enfatizó.

Mientras tanto el fenómeno migratorio continúa presentándose en la frontera sur, donde el reporte más reciente de la Patrulla Fronteriza señala a San Diego, California, como la ruta de moda para introducirse a territorio estadounidense, pues el número de elementos de seguridad es rebasado considerablemente por la gran cantidad de inmigrantes que arriban diariamente.

