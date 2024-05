José Ramón Fernández critica el resultado del partido del América

El periodista deportivo mexicano, José Ramón Fernández, reconocido por su estilo crítico hacia las Águilas del América, una vez más volvió a generar bastante polémica y mucho más luego de que el equipo consiguiera el bicampeonato obtenido el domingo pasado por la noche luego de imponerse 1 gol por 0 ante el Cruz Azul, consiguiendo un resultado global de 2-1 en la final del Clausura 2024, pero para el llamado ‘Joserra’ el resultado tiene un calificativo de “un título más de mentira” en un “campeonato de risa”.

La polémica estalló

A través de su cuenta oficial de X (antes llamada Twitter), el periodista afirmó que Cruz Azul había sido el mejor equipo de la final sin lugar a dudas, pero que el “arbitraje americanista” hizo imposible una victoria para el equipo de la máquina cementera.

🔥 “EL FUTBOL SÍ SE MANCHA”.



💥“Ayer solo hubo un equipo en la cancha y fue Cruz Azul”. @joserra_espn, @mauriciopedroza y @herculezg analizan la decisión del árbitro. pic.twitter.com/DZfSnJXEQ1 — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) May 27, 2024

Fernández se refirió al árbitro principal del encuentro, Omar ‘El Gato’ Ortiz Marrufo como un profesional “incompetente” y recordó sus comentarios previos a la final cuando se supo quién dirigía el partido: “¿Así o más arreglado?” Lo mismo de siempre… liga de plástico”.

¿Qué ocurrió en la final entre América vs Cruz Azul?

El partido de vuelta estuvo marcado por un polémico penal marcado en el minuto 71 de juego, que incluso fue revisado en el VAR. La decisión se tomó cuando Carlos Rodolfo Rotondi hizo todo lo posible por evitar que Ismael Reyes llegara a la portería contraria.

“¡Desde la elección del árbitro, todo estaba arreglado! No se dejen engañar”, reiteró Fernández en relación con sus palabras días antes del enfrentamiento. Además, sugirió de manera irónica que el América debería cambiar de mascota: “Yo sé qué animal les iría mejor… ¿Ustedes?”.

Robo total, perdiendo más credibilidad el fútbol mexicano https://t.co/eDobepuSWI — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 28, 2024

El periodista también dejó en claro que: “Lo de siempre, pero dicen que yo no soy objetivo e invento… En fin, un título más de mentira… Nuestra realidad, el glorioso y grandioso fútbol mexicano… por eso no crece ni crecerá”. Esta no es la primera vez que Fernández critica el arbitraje a favor del equipo azulcrema, por lo que la polémica siempre ha estado presente cuando el periodista toca este tipo de temas.

El pasado mes de diciembre, cuando el América se consagró como monarca del Torneo Apertura 2023 al derrotar con marcador de 3 goles por 0 a Tigres UANL, Fernández expresó: “¡Ya le tocaba, el árbitro clave! América, campeón con ayudadita”. En aquel entonces, el cronista dirigió sus pensamientos hacia el árbitro Adonai Escobedo, quien, de acuerdo con las palabras y pensar de Fernández, marcó de manera injusta todas las pelotas divididas a favor de Las Águilas.

Sigue Leyendo:

Endrick se rinde ante el nivel de Argentina, incluso sin Lionel Messi

Impacto de Checo Pérez en Mónaco deja herido a fotógrafo

La FIB ordena una subasta para la pelea entre Canelo Álvarez y William Scull en junio