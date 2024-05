Un hombre de Idaho sobrevive cinco días sin comida ni refugio en un campo nevado

Autoridades informaron que un hombre de 73 años, cuya balsa se volcó mientras navegaba, sobrevivió en un campo nevado de Idaho durante cinco días sin comida y sin refugio, antes de ser encontrado y rescatado.

La increíble historia de supervivencia de Thomas Gray, que incluyó comer nieve, beber agua de un arroyo y caminar 23 millas con una pierna lesionada, comenzó durante un viaje de tres días a principios de este mes en Middle Fork del río Salmon.

Estaba navegando en balsa por Dagger Falls el 18 de mayo para encontrarse con su esposa al día siguiente cuando su bote se volcó, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Custer en un comunicado publicado en Facebook.

Gray fue arrojado a la base de las cataratas y obligado a nadar hasta la orilla con la balsa fuera de su alcance.

El septuagenario, que había sufrido una lesión en la pierna, caminó hacia un sitio de lanzamiento donde encontró refugio en una letrina durante dos noches, dijo la oficina del sheriff.

Durante el día, buscó sin éxito otras balsas en Middle Fork.

Después caminó hacia Fir Creek Pass y encontró refugio en el remolque de un club de motos de nieve. Si bien había una estufa de leña en el remolque, Gray no pudo encontrar ninguna cerilla, indicó el sheriff.

Mientras tanto, las autoridades buscaban furiosamente al hombre desaparecido después de que su balsa pinchada fuera descubierta en el agua.

Después de una noche en el remolque, Gray continuó su viaje hacia el paso, pero “se cansó demasiado” y se tumbó en la nieve.

No había comido en días y solo dependía de morder nieve y beber agua de los arroyos para aguantar, agregó la oficina del sheriff.

“Tom estaba totalmente agotado; decidió que esto era todo. Simplemente se acostó en la nieve y dijo una oración. Estaba resignado a que esto no iba a terminar bien”, dijo el ayudante marino del sheriff del condado de Custer, John Haugh, según KSL.

Pero mientras yacía en la nieve, los dueños de un negocio de excursiones lo vieron.

Steve y Annie Lentz, de Far and Away River Adventures, rápidamente lo alcanzaron con su vehículo y los socorristas que estaban a bordo le prestaron ayuda.

“Si no hubieran venido, probablemente no habría durado mucho más. Estaba en bastante mal estado cuando lo encontraron”, dijo Haugh, según la estación.

El hermano menor de Gray, Robert Gray, murió en 2022 cuando su balsa volcó aproximadamente en la misma área.

“El sheriff del condado de Custer Levi Maydole quiere dar las gracias a la Oficina del Sheriff del Condado del Valley, la Patrulla Aérea Civil, los Lentz’s y todos los que ayudaron a crear un final positivo”, agregó el comunicado.

