La Opinión Hoy: Defensa de Genaro García Luna pedirá aplazar sentencia

Hay un par de temas particularmente importantes en la agenda política de estos días, así que a Jesús García, especialista en Política Inmigración y Asuntos Nacionales de la Opinión nos comentó sobre ellos.

El abogado del ex secretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna, estamos hablando del abogado César de Castro, solicitará el juez Brian Cogan, aplazar la fecha de sentencia a su cliente.

“Así es estamos en un momento interesante una situación un movimiento dentro del proceso judicial debido a que el juez ordenó a las partes a que dieran conocer y a que entregaran una documentación adicional sobre alguna prueba que se había ya digamos presentado, pero estaba sellada y entonces no se puede revisar completamente“, dijo García

El especialista agregó que “entonces yo hablando con el abogado de César de Castro, le pregunté parte del proceso y él me adelanta que debido a que está en otro juicio en este momento, va a pedir al juez Brian Cogan, estos días que lo haga oficial que se aplace la sentencia que está marcada para el 24 de julio, entonces obviamente que él solicite no significa que se aplaza la sentencia, será una determinación del juez evaluando las consideraciones, Cesar de Castro es muy interesante porque él es abogado de Fred Daibes, que es el promotor inmobiliario en Nueva Jersey, que se declaró no culpable de acusaciones por sobornos al senador demócrata Bob Menéndez, quién es parte obviamente de ese juicio es su juicio y el de otros presuntos culpables entonces de Castro, pues está en ese proceso que se está en la corte de distrito sur aquí en Nueva York”.

