Dmitry Bivol no tiene en mente una revancha con Canelo Álvarez: “Quizás en el futuro”

Dmitry Bivol no tiene en mente una revancha con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y solo está centrado en su contrato que tiene con los saudíes, tras derrotar por nocaut técnico en seis rounds a Malik Zinad en Arabia Saudita y defender su campeonato de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En entrevista con Fight Hub, Bivol no descartó enfrentar al tapatío en 168 libras, pero no ve que esa pelea pueda suceder pronto y explicó la razón por la que no pudieron llegar a un acuerdo con el equipo con Canelo Álvarez para la revancha.

“No lo tengo (al Canelo) en mi agenda, ni tampoco en mi mente. Mi mente está en otro lado en este momento. Tengo otra ruta. Quizás en el futuro, podamos enfrentarnos otra vez, pero no en el corto plazo. No veo esa pelea pronto. Yo aún puedo dar 168 libras, pero tengo otros planes, tengo un contrato con los saudíes y con Matchroom. Ahora veo mi futuro con los saudíes, y con las opciones que tengo en mi contrato con ellos, y no está en los planes bajar a 168 libras. Tenemos planes un poco diferentes”, dijo.

Canelo Álvarez defendió su campoeonato indisctido al vencer a Jaime Munguía por decisión unánime el pasado 5 de mayo. Foto: John Locher/AP.

“En ese momento, yo estaba libre. Cuando hice la pelea con Canelo, después yo estaba libre y podía escoger diferentes caminos, podía bajar a 168 para pelear con él. En ese momento, podía hacer cualquier cosa, pero en este momento ya no puedo. Tuvimos la posibilidad de hacerlo durante un par de años, pero su equipo y el mío no pudieron llegar a un acuerdo, y pensé que no había problema, y seguí adelante”, añadió.

En mayo de 2022 Canelo Álvarez subió a las 175 libras y se enfrentó a Dmitry Bivol por el título de la AMB. Tras 12 rounds, el mexicano fue dominado por el ruso y perdió por decisión unánime de los jueces. El campeón indiscutido de peso supermediano pudo haber pedido la revancha inmediata, pero prefirió hacer la trilogía con Gennady Golovkin, luego se sometió a una cirugía en la mano izquierda y regresó en 2023 para pelear con John Ryder.

Después de vencer a Ryder, el tapatío dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras, pero el ruso rechazó la oferta porque ya lo había vencido en esa categoría y le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. Canelo Álvarez se opuso, terminó pactando con PBC y peleó con Jermell Charlo.

Dmitry Bivol venció a Canelo Álvarez por decisión unánime en mayo de 2022 en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

Por los momentos, Canelo Álvarez está a la espera de qué pasará con su título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para conocer quién será su próximo oponente en septiembre. En cambio, el ruso confirmó que el 12 de octubre será su pelea por el campeonato indiscutido de peso semipesado contra Artur Beterbiev.

Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la AMB y ahora de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) derrotó a Malik Zinad el pasado fin de semana. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 23 peleas, 12 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

