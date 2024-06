Ex empleados de Sean “Diddy” Combs hablaron sobre las tendencias abusiva del rapero en el trabajo

Los abusos de Sean “Diddy” Combs no solo limitan a su vida personal, sino que también se extienden al trabajo. Recientemente, cinco ex empleados del rapero hablaron sobre sus tendencias abusivas.

De acuerdo con Daily Beast, un grupo de personas que trabajó en la marca de ropa Sean John y la agencia de publicidad Blue Flame, ambas de Diddy, aseguraron que el rapero siempre mostró un comportamiento errático durante el tiempo que fue su jefe.

Una mujer que trabajó para el rapero, quien prefirió mantener su identidad anónima, contó que en una oportunidad el rapero le agarró la cara durante un desacuerdo porque no le gustaba que no estuviera de acuerdo con él.

Asimismo, contó que el rapero gritaba y se comparaba con el diseñador de moda Karl Lagerfeld. “‘Cuando hables conmigo, debes imaginar que estás hablando con Karl Lagerfeld. Cualquier cosa que diga, asume que viene de Karl Lagerfeld’”, recordó la ex empleada de Diddy.

“En ese momento, no tuve respuesta a eso, y él extendió la mano y me agarró la cara. Puso una mano a ambos lados de mis mejillas y dijo: ‘Saca la lengua’, y luego me aprieta la cara con más fuerza y ​​me grita que saque la lengua”, agregó.

Tras el incidente, la mujer dijo que buscó otro trabajo. “Empecé a buscar trabajo inmediatamente después de ese momento. Simplemente no estaba interesada en estar allí para lidiar con ese tipo de tratamiento”, indicó.

“Hay que idolatrarlo realmente y verlo como un ícono. No lo hice. Sólo estaba allí para hacer mi trabajo”, aseguró.

Otro ex empleados del rapero contó que fue despedido después de hacer contacto visual con Diddy. “Hubo un comportamiento errático, definitivamente hubo lo que yo consideraría abuso mental por la forma en que nos hablaba como empleados”, dijo.

Las acusaciones de los ex empleados de Diddy llegan días después de que se publicara un video de 2016 en el que se le ve golpeando a su ex novia Cassie Ventura.

Recientemente, la cadena CNN publicó un video de 2016 de la cámara de seguridad del Hotel InterContinental de Century City en el que se ve a Sean “Diddy” Combs golpear y patear a su ex novia Cassie Ventura en uno de los pasillos del lugar.

Tras la publicación del video, el rapero recurrió a su cuenta de Instagram para disculparse por sus actos, los cuales él mismo calificó como “imperdonables”.

“Mi comportamiento en ese video es imperdonable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Asqueado. Yo era asqueroso entonces y estoy asqueado ahora. Fui y busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho. Pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón. Lo siento mucho”, dijo rapero en el video en el que ni siquiera menciona a Ventura.

Víctimas de Diddy se unirán en su solo caso contra el rapero

De acuerdo con CNN, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando una acusación formal contra Sean “Diddy” Combs.

La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría basada en las recientes denuncias de ocho personas que acusan al rapero de agresión sexual.

Las investigaciones ya comenzaron con una serie de entrevistas a las víctimas, según CNN. Incluso, existe la posibilidad de que los denunciantes testifiquen ante un gran jurado en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, aún no hay nada definido. El proceso aún se encuentra en una fase preliminar, puesto que la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) continúa reuniendo pruebas.

“HSI se está asegurando de que su investigación sea exhaustiva para garantizar que cualquier posible acusación presentada contra Combs sea ‘a prueba de balas’”, afirmó a CNN una fuente cercana al caso.

