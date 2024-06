Exabogado de Trump considera “ridículo” creer que Biden estuvo involucrado en su último veredicto

Joe Tacopina, exabogado de Donald Trump, calificó como “ridículo” creer que el presidente Joe Biden pudiera haber influido en el último veredicto que una docena de miembros del jurado emitió de manera unamime en contra del magnate neoyorquino.

La semana pasada, después de determinar cómo Trump intentó presentar $130,000 dólares entregados a la exactriz del cine porno Stormy Danields simulando que se trataba de un gasto para cubrir los honorarios de su exabogado Michael Cohen, el candidato presidencial del Partido Republicano fue señalado como responsable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Sin embargo, Trump nunca ha aceptado su responsabilidad en los hechos e insiste en presentarse como una víctima ante un gobierno empecinado en sacarlo de las elecciones.

“Todo esto lo hacen Biden y su gente. Esto lo hace Washington. Nadie ha visto nunca algo así”, señaló en espera de que el juez Juan Merchan determine la sanción que le aplicará.

La relación entre Joe Tacopina y Donald Trump no terminó en los mejores términos. (Crédito: Seth Wenig / AP)

Al respecto, el abogado Tacopina dio por descartada cualquier posibilidad de que el presidente de la nación haya influido en los tres veredictos negativos que liga Trump en menos de un año.

“Este es un caso estatal. Es diferente a los casos (del fiscal especial) Jack Smith.Este no es un proceso federal.

Joe Biden o cualquier persona de su Departamento de Justicia no tiene absolutamente nada que ver con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, no tienen jurisdicción sobre él, no tienen contacto con él, ciertamente no tienen control sobre él.

Entonces, decir que Joe Biden presentó este caso es una de las cosas más ridículas que he escuchado. Sabemos que ese no es el caso e incluso los abogados de Trump saben que no es el caso”, enfatizó.

Por el momento, el equipo legal de Donald Trump trabaja en la elaboración de un recurso legal que le permita apelar uno de los veredictos más controversiales en la historia estadounidense, pues podría llevar a la cárcel a un expresidente que busca regresar a la Casa Blanca en noviembre próximo.

De hecho, en la mayoría de las encuestas, Trump continúa siendo ligeramente favorito para ganar las elecciones.

