Lyn May habla como nunca antes sobre las consecuencias de inyectarse aceite en la cara

Tremendo revuelo causó la vedette mexicana Lyn May luego de abrir el baúl de los recuerdos y sincerarse sobre los momentos más difíciles de su vida, incluyendo los procedimientos estéticos a los que se sometió, así como la ocasión en la que se inyectó aceite para la gripe en el rostro. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino” contó que el poco conocimiento que se tenía años atrás con respecto a los tratamientos estéticos fue lo que la llevó a realizarse un procedimiento erróneo.

En su caso, esto ocurrió luego de que dos mujeres se acercaran a ella mientras laboraba en el centro nocturno “Tropicana” de la Zona Rosa para sugerirle que se hiciera ese tratamiento para verse mejor y ella aceptó sin saber las consecuencias que este traería a su vida.

“Cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas… Tú sabes cuando quieren algo te bajan el cielo: ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes así te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina’ y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite“, confesó durante la charla.

Aunque en un principio los resultados fueron de su agrado, la historia cambiaría un año después, cuando comenzó a sentir “bolitas” en el rostro y un fuerte dolor que la hizo parar en el hospital: “Olía aceite como a medicamento, eran creo aceites para la gripa, estaban muy de moda, todo mundo se lo ponía, pero qué bueno que fue aceite porque si hubieran sido biopolímeros si me muero”, contó.

Además de las consecuencias negativas a nivel de salud física, de igual manera la salud mental de Lyn May se vio comprometida.

Como resultado, la famosa influencer llegó a pensar en quitarse la vida: “Sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía ‘¿Por qué? ¿Por qué?’ y lloraba, ya no quería vivir. Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada, empecé a quitarme poco a poco, pero era una cicatriz o una bolita“, relató.

Para concluir, Lyn May se dio a la tarea de enviar un mensaje a las mujeres y aconsejarlas a no realizarse “arreglitos” antes de tiempo. Recomendó asegurarse de acudir con personas y un equipo certificado que no comprometa su salud.

