Lyn May protagoniza una fuerte caída en pleno baile, ¡y hasta la peluca perdió!

La cantante Lyn May encendió las alarmas en redes sociales luego de que se viralizara un video que muestra el momento exacto en el que pierde el equilibrio y termina en el suelo durante una de sus presentaciones en televisión. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En medio de su visita a Nuevo León, la polémica vedette protagonizó un incidente mientras bailaba en lo que parece ser las grabaciones de un programa de televisión.

Mientras compartía sus mejores pasos, ella y su pareja de baile decidieron ponerse creativos y realizar una cargada que requería de toda su concentración. Sin embargo, esta iniciativa terminó en tragedia debido a la fuerte caída que tuvo.

El clip difundido a través de Tik Tok deja ver a Lyn May en los brazos del bailarín cuando, de pronto, este no pudo sostenerla y esta terminó llevándose tremendo golpe en la cabeza.

El impacto fue tal que además de escucharse, su nuca rebotó y la peluca que llevaba puesta se desprendió y quedó tirada en el suelo mientras el equipo acudía a su auxilio. La cámara que documentaba el baile dejó de grabar solo unos segundos después.

No pasó mucho tiempo antes de que este momento se viralizara en redes sociales y los usuarios compartieran su preocupación por la famosa.

“¿Esta bien? No me dio risa, solo quiero saber si güelita Lyn May está bien”, “Con todo respeto, Lyn may ya debería estar disfrutando un lindo descanso en alguna playa!!!”, “Cómo se le ocurre a ese cargarla, ni que fuera Latin Lover, pobre Lyn May” y “Que bárbaro hombre, esperemos esté bien”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

