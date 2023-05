Lyn May sufrió abusos de su padre cuando era niña y de joven con su primer amor

Hace unos años Lyn May confesó al programa Ventaneando que de pequeña sufrió muchos abusos. Entre ellos los de su propio padre. Vivió en carne propia la pobreza y también los golpes del que debía cuidar de ella y sus hermanos. Maltratos que vio también sobre su mamá. A eso se le suma lo que contó en el programa que se une a la cadena Univision, Siéntese Quién Pueda recientemente.

Por eso misma razón dejó su casa para vivir con su abuela. Ahí, como a los 7 años fue abusada por parte de un amigo de la misma. A esa edad, Lyn May ya vendía cosas en la calle. Pero esta terrible experiencia se volvió a repetir en su adolescencia a los 14 años cuando fue abusada nuevamente por su primer amor, según dijo a Julián Gil.

La vedette mexicana, quien el pasado asegura tuvo romances con Juan Gabriel y Andrés García, dije que conoció un hombre que le prometió llevarla a conocer a México. Todo resultó ser mentira. A Lyn May la llevaron a otro lado y ahí abusaron sexualmente de ella.

Ya lo había contado. Incluso llegó a asegurar en ese momento que durante su primer embarazo ella aún era una niña: ‘Yo tenía una panzota, pero yo no sabía por dónde me iba a salir la niña. Yo creí que por la boca. Era una chica ignorante, muy niña que no sabía nada‘. Vivió tres años con este hombre, tuvo dos hijas con él y afirma que la llegó a maltratar por mucho tiempo también hasta que escapó.

En Siéntese que Pueda es de las pocas veces que Lyn May ha dicho que no va a perdonar al hombre le que hizo tanto daño. Esto, a pesar de la fama que logró alcanzar luego y que mantiene. Hoy en día tiene tres hijas que, aunque dos se sabe que crió a la distancia justamente para cuidarlas de la prensa, se siente orgullosa de cada una de ellas.

