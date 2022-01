Lyn May confiesa que sentía atracción por “El Chapo” Guzmán: “Me lo ganó Kate”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lyn May vuelve a dar de qué hablar al recordar los supuestos romances que sostuvo durante su juventud con algunos capos de la droga; en donde aseguró que se sentía atraída por “El Chapo” Guzmán, pero hubo otra famosa actriz que se lo ganó.

Fue durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, en donde la vedette recordó que ha trabajado para importantes narcotraficantes que la llegaron a tratar muy bien, tanto que incluso los ha tenido como enamorados.

“Sí me han contratado y he trabajado para ellos también y muchas veces, pues yo trabajo, cobro y me voy, y me tratan muy bien y he tenido enamorados narcos también“, dijo.

La bailarina de 69 años aseguró que le gustaba Joaquín “El chapo” Guzmán, pero hubo una famosa actriz que se lo ganó y que incluso llegó a visitar una de sus casas en la que tenía lujosos muebles de oro.

“A mí me gustaba El Chapo, pero me lo ganó Kate. Sí lo conocí, un día fui a trabajar a un lugar que tenía él que casi eran las sillas de oro, todo era una cosa increíble, en Sinaloa. Muy padre todo estaba yo feliz, pero no dejaban que nadie se acercara. Yo le canté y todo, pero me lo ganaron, ya ves…“, agregó.

Tras la polémica generada por la publicación del libro “Emma y las otras señoras del narco”, escrito por la periodista Anabel Hernández, en donde destapan la relación de varias figuras del espectáculo como Galilea Montijo y Ninel Conde que habrían tenido con líderes del narcotráfico, Lyn intentó defenderlas de las acusaciones asegurando que ellas seguramente nunca se enteraron a qué se dedicaban sus parejas.

“Yo pienso que si ellas vivieron, fueron amantes o esposas, el caso es que ellas no tienen nada que ver. Tú no vas a saber lo que hace tu marido, no, yo digo que si lo hicieron pues qué bueno porque ahorita son millonarias, ya no tienen que trabajar ni nada”, manifestó.

Además aconsejó a las involucradas, pidiéndoles que hablen con sus hijos bien, pues “eso quedó en el pasado”, pues inclusive uno de los narcotraficantes ya se murió, por lo que solo deben aprovechar que hay dinero de por medio.

“Si hay lana, que le entren, qué tiene, el dinero es el dinero”, puntualizó.

