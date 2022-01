Aseguran que Lyn May rejuveneció tras presumir nuevo look de rubia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lyn May sigue llamando la atención dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde este fin de semana compartió una serie de fotografías en las que apareció luciendo un nuevo look, despertando una lluvia de halagos en los que sus seguidores destacaron que luce irreconocible y más joven que nunca.

Y es que la actriz de 69 años sigue experimentando nuevos peinados, así como el uso de pelucas; por lo que luego de lucir cabelleras en tono oscuro, pelirrojo, con luces e incluso un extravagante color rosa, nuevamente recurrió a un rubio platinado que la hizo lucir radicalmente diferente.

En una de las primeras imágenes, la bailarina sorprendió a sus fanáticos con una melena rubia por arriba de los hombros, en donde también a provechó para agradecer a su maquillista por haberla dejado espectacular.

Pero eso no fue todo, ya que también compartió otra serie de imágenes tomadas poco antes de su presentación con La Trakalosa de Monterrey, en donde lució un ajustado vestido rojo de terciopelo que expuso su estilizada silueta y por supuesto su nueva imagen.

En esta ocasión el nuevo look de Lyn May dividió opiniones, pues mientras sus detractores recordaron los resultados que le dejaron las malas cirugías estéticas, algunos más halagaron su belleza y se atrevieron a asegurar que ha rejuvenecido.

“¿Por qué antes no te habían maquillado así?“, “Qué bien se ve“, “Hermosa con ese look! Explótalo antes de que te lo copien corazón bello“, “Wow como de 20“, “Que guapa y excelente maquillaje“, “Si te ves de 30!!“, “Qué guapa Lyn“, “Te ves hermosa de rubia“, “Qué bonita estás“, escribieron sus fanáticos.

Esta no es la primera vez que la vedette presume su nuevo estilo, pues en octubre de 2021 confesó que su drástico cambio en el rostro se debe al tipo de maquillaje que le hacen, el cual le ha favorecido y la hace lucir más delgada. Además de que también se ha sometido a nuevos tratamientos en los que le han retirado parte del tejido dañado que tiene bajo la piel.

“Me veo más delgada. Sí, sí, es el maquillaje yo creo. Pero sí, estoy más delgada de la cara porque me han quitado bastante porque me pusieron aceite y se me está adelgazando la cara, voy a quedar como cuando era joven que no tenía nada. Me ha mejorado la cara“, dijo durante una entrevista pata el canal de YouTube Multimedios 7 con Angélica Palacios.

También te puede interesar:

–Llaman a Vanessa Claudio ‘Lyn May’ por lucir irreconocible tras volver a TV Azteca

–Lyn May usa hilo dental diminuto a sus 69 años para promocionar “La Loba”

–Lyn May asegura que tuvo romance con Vicente Fernández y se agarró a golpes por ella